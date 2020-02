Puenting ibérico

¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué ha pasado para que se hayan perdido los valores éticos y morales en la sociedad? ¿Por qué la violencia se está instalando en nuestras vidas de manera casi rutinaria? ¿Por qué el odio, el rencor y la envidia se manifiestan tan a menudo? Que todo el mundo tiene un precio siempre se ha dicho, pero que lo manifiesten de una forma tan descarada nuestros políticos no se había visto hasta ahora.



Antes teníamos dos grandes grupos de políticos, los llamados de izquierdas y los llamados de derechas. Dentro de cada uno existían sus idiosincrasias personales pero se alimentaban en modo general de las mismas ideas, buscaban el bien común más generalizado para todos los ciudadanos aunque tuviesen formas diferentes de llevarlo a cabo. Eran personas preparadas para desempeñar los cargos que ocupaban y lo hacían con rigor, aunque siempre podrían haberlo hecho mejor, procuraban que al menos los infortunios no causaran demasiado daño y cuando metían la pata que no se notara mucho. Había cierto pudor y vergüenza en los representantes políticos.



La marabunta política actual que soportamos es de tal envergadura que si alguna vez nos libramos de ella, vamos a estar tan maltrechos que reponernos nos va a costar sudor y lágrimas.



El PSOE ya no es tal, ha pasado a ser PSANCHOE. ¿Dónde ha quedado el honor y la dignidad del partido que durante tantos años ha dirigido las riendas de este país? ¿Cómo los mal llamados barones del partido no ponen freno a tanta incapacidad e irresponsabilidad? Aunque estemos en tiempos previos a la cuaresma, los carnavales hasta ahora servían para otra cosa, pero como todo se ha ido degenerando y degradando, el resultado ha sido que en nuestros días se han instalado en el gobierno. Como en toda manifestación mundana y populachera, la mentira, el mal gusto, la arrogancia, la vanidad, el orgullo, el quítate tú que me toca a mí, la avaricia, la promiscuidad y todo ese ropaje con el que se cubre el rencor y el odio intentándolo ocultar bajo la careta del progreso y la demagogia, nos llevaran una y otra vez al ridículo, la chanza, la desconfianza en el exterior y a situarnos de nuevo en una posición en desventaja con los países de primer nivel.



Esta nueva dictadura demagógica y progre, que nos esquilma los bolsillos para poder llenárselos ellos en corto espacio de tiempo y con el esfuerzo de los demás, en la que nos gobiernan pequeños grupos independentistas, republicanos, enemigos de España, que no acatan la constitución, algunos dirigentes en prisión, son los que mueven los hilos de la marioneta ególatra que nos representa y que lo mismo le da Mariana que su hermana, nos sumirá en un nuevo agujero negro político.



Antonio Machado en su poema titulado “El mañana efímero” comienza con unos versos en los que nos vemos identificados demasiadas veces y con mayor motivo en la actualidad “La España de charanga y pandereta…. En vano ayer engendrará un mañana / vacío y por ventura pasajero,/ la sombra de un lechuzo tarambana,/ de un sayón con hechuras de bolero;…..”



También hace un siglo falleció un español universal Marcelino Menéndez Pelayo que pensaba que España estaba gobernada por “garrulos sofistas”.



Hay frases y pensamientos que desgraciadamente no pierden actualidad.



Los políticos actuales en el gobierno tienen tanta desfachatez que van a calzón quitado, no se reprimen ni coartan en decir una mentira tras otra, nos toman por tontos e ignorantes y a la trágala quieren hacernos ver y aceptar todos sus desvaríos. La ignorancia es muy atrevida y no tienen ningún reparo en sacarla a la luz cada vez que tienen ocasión.



Todos estos progres de pacotilla incultos e ineptos para estar donde están, deberían documentarse más sobre lo que es el progreso, la democracia, la libertad, el buen hacer, el respeto, el trabajo, el esfuerzo, la responsabilidad, la constancia y sobre todo la vergüenza, el honor y la dignidad. Esto antes se aprendía en las familias y en los colegios. La degradación parece ser que se ha instalado firmemente en nuestro país.



No me cansaré de repetir que un sistema educativo tan pésimo como el que tenemos nos hace depender de varias generaciones incultas, deformadas en su educación, sin capacidad para pensar y discernir por uno mismo y por tanto, aborregadas, porque de esta modo es mucho más fácil conducirlas por el camino que el político de turno quiera conseguir para su propio beneficio.



¿Nadie piensa reaccionar a tiempo? Hace falta una reforma en profundidad del sistema político actual, de la educación, de las leyes y la justicia. ¿Dónde está la oposición? Si se está haciendo algo, no se conoce, nadie habla de ello. Los medios de comunicación están controlados, volvemos a la censura, pero….¿Dónde queda la imaginación para hacerse notar?