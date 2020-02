​Jaque al Rey Del pueblo español y de una oposición unida, firme e inteligente depende que en esta partida nuestro Rey sea el que cante el jaque mate Jorge Hernández Mollar

sábado, 1 de febrero de 2020, 10:31 h (CET) Como en el juego de ajedrez, lo que persiguen Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias no es más que mover sus peones, alfiles o reinas de tal manera que se haga inevitable el jaque mate al Estado que se articuló en la Constitución de 1978. Jugada a jugada se han propuesto ir desmantelando las estructuras que hasta hoy han conformado el modelo que los “padres” de la Constitución articularon para cimentar la nueva nación que renacía de un largo y difícil período secular de enfrentamientos político-sociales entre españoles.



Estamos ante una nueva sociedad y especialmente ante una nueva generación que se autodefine“ progresista” , que lejos de continuar y conservar lo que de positivo y aceptable adorna a nuestra Constitución, pretende derruirla desmontando la arquitectura de nuestro sistema político y territorial. El primer movimiento en el tablero es un ataque en toda regla a los fundamentos constitucionales de la estructura del Estado.



Se trata de hacer tambalear el Estado de Derecho poniendo en duda la solvencia de les resoluciones judiciales de nuestros juzgados y tribunales como recientemente hizo el Vicepresidente Iglesias en su primera comparecencia pública; se trata también de reformar con urgencia el Código Penal para adecuarlo a los intereses políticos del gobierno como ya ha anunciado Pedro Sánchez o de nombrar un Fiscal General del Estado que ha escandalizado a la oposición política y a todo el poder judicial para favorecer sin duda al independentismo transgresor y traicionero de los catalanistas.



Pero este gobierno socialcomunista posee además un marcado perfil republicano y así lo ratificó la primera jugada que hizo Sánchez tanto para lograr acuerdos de gobierno sin ser aún propuesto candidato por SM El Rey, como con el nombramiento de su gabinete que de una forma sorpresiva, los fue anticipando a los medios de comunicación, sin tener siquiera la deferencia de notificárselo en persona a S.M. Todo un desaire que vaticina jugadas aún peores para hacer tambalear la forma política del Estado como es la Monarquía parlamentaria y poco a poco ir usurpando su Jefatura para en un futuro más o menos lejano, reconvertirla en la ensoñada República de los comunistas y separatistas catalanes.



A estas aviesas intenciones se une el precio a pagar por la “entronización” en el poder de quien, como Sánchez, se advierten ya las primeras manifestaciones de su inclinación al nepotismo. Mantiene el sainetesco encuentro con el inhabilitado Quim Torra que junto al fugado eurodiputado Puigdemont (¡que bochorno!) desafían y agravian permanentemente al Estado, a la Corona y a sus instituciones; aplaude junto con su parroquia en el Congreso de los Diputados a quienes como Bildu, tienen en sus filas a terroristas con las manos manchadas de sangre socialista y para cerrar el círculo de disparates, el Gobierno de España se ve involucrado en una escandalosa reunión a hurtadillas entre el acorralado Ábalos, y la Vicepresidenta del tirano Maduro Delcy Rodríguez, que se encuentra en busca y captura de la Unión Europea.



Europa y EEUU contemplan con estupor y no poco recelo, la peligrosa deriva de un Gobierno que, como el de España, se encuentra preso de sus propias mentiras, contradicciones y errores y lo que es peor aún de la servidumbre que padece con sus socios comunistas que, abanderados por el descamisado Iglesias, está basculando hacia los países más enemigos de la democracia y libertad de Occidente, como son Venezuela, Cuba o Irán. Si a eso le unimos que aprovechando nuestro desconcierto Marruecos "mueve" a su Rey , como es tradicional en la monarquía alauita, para acechar nuestros intereses más próximos a su territorio como son los de Canarias puede que ante este caos incontrolable, la jugada del jaque mate al Estado se revierta como en un boomerang a quienes como el gobierno actual y los soberanistas pretenden subvertirlo. Del pueblo español y de una oposición unida, firme e inteligente depende que en esta partida nuestro Rey sea el que cante el jaque mate.

