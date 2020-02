​Un nuevo hogar para Santuario Vegan. La organización lanza un crowdfunding para poder para mudarse a un terreno

Laura y Eduardo, fundadores de Santuario Vegan, buscaban desde hacía años “el espacio perfecto” para animales que habían sido abandonados, maltratados o desechados por haber llegado a la edad adulta. Un lugar donde cabras, vacas, cerdos, caballos y gallinas, entre otros muchos, dejaran de ser un número más de una explotación agraria y pudieran tener una vida digna el resto de sus vidas.



Finalmente lo han encontrado. Se trata de una espectacular finca de 40 hectáreas situada en la Comunidad de Madrid y cuyas condiciones la convierten en un auténtico edén animal: encinas y bellotas por todos lados, grandes prados y maravillosas rocas por las que trepar. Y lo mejor de todo, el terreno no supondrá gasto alguno al Santuario ya que ha sido “cedido incondicionalmente, para siempre y de manera completamente gratuita”.



Ahora bien, la felicidad nunca es plena. Y es que la ayuda económica la necesitan igual, ya que mover a los 300 animales que han rescatado hasta el día de hoy, tiene un precio, al que hay que sumar además, los gastos de acondicionamiento de la nueva finca. Es por ello, que la organización ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos (http://gf.me/v/c/krzm/SantuarioVeganSeMuda) en la platafoma GoFundMe: “Durante más de dos años hemos trabajado sin descanso, por fín lo hemos conseguido. Es una oportunidad única para los animales y confiamos en que entre todas y todos lo hagamos posible” explican Laura y Eduardo.



Santuario Vegan se inició hace ocho en una finca de alquiler cuyo contrato finaliza en agosto. Si bien es cierto que dicho espacio siempre había cubierto más o menos las necesidades que tenían en el refugio animal, ahora la gran familia en que se han convertido ha comenzado a notar ciertas carencias: “Hace tres años que no podemos acoger a ninguna vaca, toro o ternero y cada rescate supone una pelea pública y legal”. Problemas que con el nuevo hogar desaparecerían, por lo que la decisión es en firme y está tomada, hay mudanza a la vista. Pero para ello necesitan un importante empujón económico ya que el desembolso que deberá hacer la organización es muy grande y no puede hacerle frente sin ayuda.



La adecuación de la finca la han dividido en dos, y por el momento la campaña de recaudación de fondos se centra en la primera. Cada euros donado irá destinado a acometer el vallado perimetral de bioseguridad de todo el recinto, la creación de parques internos separados por especie y necesidades, y la construcción tanto de la zona de cuarentena y como la de aislamiento. Una vez conseguido este, para lo que se necesitan 250 mil euros, se pensará en la segunda fase que se centrará en la instalación de luz y agua, y la creación de los dormitorios, el almacén y la enfermería.



Santuario Vegan ha conseguido que más de 300 animales de todas las especies: vacas, toros, ovejas, cabras, cerdos, aves, burros o caballos tenga una segunda oportunidad gracias al incansable trabajo de voluntarios y activistas. Hoy necesitan ayuda para continuar con un proyecto que, no podemos olvidar, no solo busca una mejor vida para los animales, sino que trata de concienciar y educar en el respeto a la natura y la sostenibilidad del medio ambiente.