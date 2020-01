Análisis técnico del IBEX35 por Tradersew Zonas Potenciales de Compra Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 15:45 h (CET) El selectivo español se encuentra actualmente intentando mantener las ganancias por encima de los 9500 puntos Estabilidad y previsión alcista a largo plazo del índice de referencia español IBEX35, a pesar de la incertidumbre generada tras las últimas caídas promovidas por los mercados debido al coronavirus chino cuyas cifras siguen siendo preocupantes con más de 130 fallecidos y 6.000 infectados en un total de 16 países.

Las acciones del banco Santander ayudadas por las de Telefónica lideran este repunte del Ibex 35 cuyo sesgo alcista puede llevar ya a vislumbrar la cifra de los 10.000 puntos. Los buenos resultados de Santander trasladan el optimismo a BBVA, Sabadell y Caixabank con lo que podrían impulsar definitivamente el IBEX al alza.

Análisis técnico del Ibex 35

La academia de inversión Tradersew brinda un análisis técnico completo del Ibex 35 y el movimiento que esperan para los próximos meses.

Técnicamente en gráficos de diario rompió y apoyó en la línea de tendencia bajista iniciada el 10 de mayo de 2017 y ahora se encuentra en el nivel 78.6% de ondas de expansión de Fibonacci.

No se puede descartar un retroceso que sería una oportunidad de compras en la franja de los 9.127,4 – 8.535 puntos, coincidiendo con un rebote de la directriz bajista que ya rompió el 15 de octubre de 2019, confirmando el cambio de tendencia al alza, para después ir como primer objetivo a ondas iguales de la onda alcista 9.828 puntos. Retestear esa zona daría buenas oportunidades para incorporarse al objetivo principal de los próximos años del IBEX 35 que no es otro que los 12.400 puntos.

Por otro lado las decisiones de la Reserva Federal de EEUU (Fed) y su presidente Jerome Powell al mando no deberían modificar la situación del IBEX35 salvo sorpresa mayúscula. Si bien es cierto que la sombra de Trump y los aranceles europeos podrían avivar ese posible retroceso, no es previsible que se salga del camino marcado ni los márgenes establecidos del soporte ya firme de los 8.535 puntos para llegar posteriormente a la cifra redonda de los 10.000 puntos, posiblemente este mismo año.

Sin dejar de lado el Coronavirus Chino ni la guerra arancelaria de Trump, que pueden evidenciar ciertas sombras en la escalada hacia los 10.000 puntos del IBEX35, hay que decantarse por un escenario de prudencia con objetivo alcista principalmente y con la vista puesta en los 8742 puntos, si llega, como gran oportunidad de compra.

En gráficos semanales, en caso de romper la parte baja del triángulo que se está formando en temporalidades mayores, los 7000 puntos actuarían como soporte importante para comprar, ahora ya sí, hacia los 12.400 puntos. La rotura del triángulo por la parte de arriba daría el objetivo del nivel de expansión de Fibonacci 61,8% rápidamente.

En gráficos de 4h se puede ver como el precio ha intentado romper la media exponencial de 200 sesiones. Los indicadores estocásticos están marcando recorrido alcista y el indicador de tendencia Laguerre ha salido de su zona baja para volver a indicar nuevos altos.

En diario se puede ver como los indicadores técnicos marcan subida con un rebote claro en la media de 200, que coincide también con el nivel de expansión de Fibonacci 23,6%, para formar la Onda 4 e iniciar la onda 5 que lleve al IBEX35 a los 10.000 puntos.

Ha formado una clara Onda 3 extendida y retroceso a Onda 4 en un nivel de Fibonacci. Todo hace indicar que la subida hasta los 10.000 puntos técnicamente es lo más viable, pero en gráficos mayores no se puede descartar que haga un bajo más, que sería considerado como una excelente oportunidad para incorporarse a la tendencia alcista de largo plazo.

En resumen zonas de compra en el corto - medio plazo la franja de los 9127 - 8535 puntos con primer destino a los 9828 puntos, teniendo en cuenta el objetivo principal que son los 12400 puntos, y en el largo plazo zona de compra, si llegara, los 7000 puntos con destino a los 12400 puntos.

Este ha sido un análisis técnico realizado por la Academia de Trading Tradersew donde realizan análisis semanales de mercados financieros y Cursos Avanzados de Trading.

