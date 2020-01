Una exposición sobre los mercados tradicionales subraya el valor arquitectónico y social de estos edificios Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 14:14 h (CET) Fruto de la colaboración entre la Oficina de Turismo de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, y la demarcación de Guadalajara del COACM, 'mercados, arquitectura de culto para las cosas del comer y del beber' fue inaugurada ayer también para subrayar el valor histórico, y la reciente remodelación del zoco guadalajareño, una obra original del arquitecto Mariano Medarde (1887). En el Mercado de Abastos de Guadalajara hasta el 14 de abril Desde mediados de enero, y hasta el próximo 14 de abril, se puede admirar en el Mercado de Abastos de Guadalajara la exposición que lleva por título 'mercados, arquitectura de culto para las cosas del comer y del beber'. La muestra arroja una mirada general sobre esta tipología de edificios, fundamentalmente en España, pero también en otros países, que ha servido a la humanidad para el abastecimiento de su vida cotidiana y, en particular, sobre el edificio que la acoge.

La plaza de abastos y el mercado ocupan un lugar a caballo entre la arquitectura y el urbanismo. Algunos son temporales, pero con una periodicidad secular y muchos otros se han convertido en estables y de ellos, un cierto número han alcanzado la categoría de monumento. Este hecho, en sí mismo, bien merece una reflexión que ahora se ha transformado en una exposición brillante, como la recién inaugurada ayer, pero es que además, en este caso, la muestra subraya y reivindica el valor arquitectónico y artístico del Mercado de Abastos de Guadalajara, así como de su reciente remodelación, concluida en junio de 2019.

'Mercados, arquitectura de culto para las cosas del comer y del beber' se puede admirar en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas.

Los contenidos de la exposición se han organizado en tres partes, correspondientes a otros tantos bloques temáticos, y se han recreado en cerca de 40 paneles sucesivos que contienen información, planos y más de 200 impresionantes imágenes. En la primera, recorre una selección de mercados históricos españoles. La segunda visibiliza una serie de mercados españoles, y también portugueses, que constituyen un ejemplo de lo que la arquitectura del movimiento moderno aportó a estos edificios. La tercera, supone una aproximación al mercado de Guadalajara, desde distintos ámbitos.

En el acto de ayer estuvieron presentes representantes de las tres instituciones que han colaborado en el diseño conceptual, producción e instalación de la exposición para convertirla en realidad: la Oficina de Gestión Turística Municipal de Guadalajara, el propio Ayuntamiento, y la demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara (COACM).

Intervino, en primer lugar, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Fernando Parlorio, que puso en valor el Mercado de Abastos de Guadalajara, y su gran potencial como espacio de comercio, ocio y cultura, así como su historia.

Javier Herce, presidente de la Demarcación de Guadalajara del COACM subrayó el esfuerzo coordinado de la demarcación guadalajareña del Colegio y los servicios técnicos del Ayuntamiento, con Nuria Pérez Rojo a la cabeza; recordó que la idea y el emplazamiento de la exposición fue sugerida por diferentes concejalías municipales, y recalcó el apoyo financiero de la concejalía de Turismo. Desde el punto de vista conceptual, Herce hizo una reflexión sobre “el valor de los mercados tradicionales como un lugar de convivencia, de consumo y también como un interesante contenedor arquitectónico”.

La decana del COACM, Elena Guijarro, agradeció el trabajo conjunto, y magnífico resultado, de Ayuntamiento y de la demarcación de Guadalajara del Colegio que ha dado lugar a la exposición, y destacó el éxito e interés que, apenas inaugurada, ya está teniendo “en Castilla-La Mancha y en fuera de nuestra región”. Y, por último, afirmó sentirse orgullosa, “como ciudadana y como vecina, de la revitalización del Mercado de Abastos, y con él, también del casco histórico de Guadalajara, que tiene mucho potencial”.

Cerró las intervenciones el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo. "El 17 de septiembre de hace 133 años nacía el Mercado de Abastos. Hoy, tenemos el deber de conservar, potenciar y poner en valor este espacio de comercio, convivencia y, ahora también, cultura y ocio”, señaló el regidor, que felicitó “al COACM y su Demarcación de Guadalajara por esta muestra de altura". Por último, Rojo tuvo “un agradecimiento especial a los comerciantes del Mercado que han tenido que vivir etapas difíciles”.

Sobre los contenidos de la exposición

En la primera parte de 'mercados, arquitectura de culto para las cosas del comer y del beber' una serie de paneles muestra una selección de mercados históricos construidos en las ciudades más populosas de España, que cuentan, cada una, con numerosos ejemplos de arquitectura monumental dedicada a esta actividad comercial. La pretensión de estos paneles, no es exclusivamente arquitectónica, pues el mercado, además de un contenedor monumental, es un espectáculo cotidiano, en sí mismo, formado por el entorno, los vendedores, las mercancías y los clientes constituyendo un ambiente único.

En ella, el visitante podrá admirar en la distancia los ejemplos de conocidos mercados en Barcelona, Valencia, Madrid o Málaga, que han apostado por su rehabilitación para mantenerlos como áreas comerciales de configuración tradicional o compartida con otros operadores de la distribución, convirtiéndolos, a la vez, en parte de su oferta turística y de ocio. Otras ciudades como Zaragoza, siguiendo esta senda, se encuentran en proceso de remodelación alguno de sus grandes mercados históricos.

La segunda parte de la muestra es un recorrido por una serie mercados españoles y portugueses que constituyen un ejemplo de lo que la arquitectura del movimiento moderno aportó a esta tipología concreta de edificios. En esta ocasión, se pone de manifiesto cómo, desde los años veinte, la modernidad no abandonó esta tipología de construcciones enfocadas a convertirse en dotaciones municipales de importancia básica. Ha sido ilustrativo observar como muchos de los mercados españoles de los años 40 y 50 esconden detrás de fachadas más o menos tradicionales o pintorescas, soluciones modernas en sus interiores, aun cuando se construyeron en plena crisis de posguerra. Merece la pena destacar dentro de esta secuencia, aquellos mercados que se levantaron en ciudades que ni poseían una población numerosa ni ostentaban la condición de capital de provincia, como los de Pola de Siero o de Andújar, Algeciras, Cabra y Santa María de Feira. Esta secuencia recorre obras construidas a partir de los años veinte y finaliza a mediados de los setenta del pasado siglo.

La tercera parte de la exposición es una aproximación al mercado de Guadalajara desde distintos ámbitos. Por una parte, el COACM, ha iniciado un inventario de los mercados tradicionales existentes en Castilla-la Mancha. En la región, el sector primario tiene una importancia excepcional y esta tipología puede ser un importante elemento de revitalización de las ciudades y, a la vez, una iniciativa más para atraer a un turismo interesado por los productos locales y la gastronomía de la región.

En este contexto, El Mercado de Abastos de Guadalajara, recién rehabilitado, es uno de los decanos de la región, junto con el de Toledo.

También analiza la muestra los retos que debe asumir un mercado en una capital de provincia de tamaño medio, como Guadalajara, compitiendo con una amplia oferta comercial en constante renovación. Para ello, se han elegido dos ejemplos de mercados para ilustrar los múltiples retos de este tipo de instalaciones. Por una parte, Palencia, una capital del mismo tamaño que Guadalajara, en la actualidad, que ha apostado por la regeneración del espacio que rodea su mercado, colindante con el llamativo edificio de la Diputación provincial, en pleno centro de la ciudad. En el caso de Logroño, su mercado cuenta con tres plantas de altura, las mismas que actualmente pone a disposición del público el mercado de Guadalajara. Sus gestores, desarrollan actividades singulares orientadas a la población local y a la dinamización turística en estas plantas superiores, tal y como se espera que desarrollen otros mercados con estas soluciones en altura.

La parte final de la muestra se centra en el edificio que la acoge. Estudia rehabilitación, recién terminada, y reivindica la figura de su arquitecto, Mariano Medarde.

La exposición se complementa con diversos actos que abordan el tema de los mercados de abastos desde los ámbitos de la arquitectura, de la conservación de un patrimonio en uso, de la gestión de estos espacios comerciales y de los hábitos de consumo de tal manera que va a contar como ponentes con arquitectos, médicos, endocrinólogos, historiadores, gestores de mercados, expertos en hábitos de consumo, políticos con responsabilidades en la materia y gestores y dinamizadores turísticos.

Ciclo de Conferencias (*)

La experiencia de la gestión de la red de mercados madrileños.

Concha Díaz de Villegas Soláns, Directora General de Comercio y Hostelería. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. Ayuntamiento de Madrid.

Guillermo el Campo, Gerente del mercado de la Paz en Madrid

Miércoles, 12 de febrero de 2020. 7 tarde. Planta alta del mercado de Abastos de Guadalajara.

Rehabilitación de Mercados en Barcelona. Mercat de Sant Antoni y Mercat dominical de Sant Antoni.

Ravetllat arquitectos. Barcelona

Pere Joan Ravetllat Mira y Carme Ribas Seix arquitectos

Miércoles, 26 de febrero de 2020. 7 tarde. Sede del COACM en Guadalajara. C/Teniente Figueroa 14. Guadalajara.

La pirámide nutricional. Hábitos de compra y hábitos de alimentación en las sociedades modernas.

Visitación Álvarez Frutos. Jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital General Universitario de Guadalajara.

Julio Cuevas Morales. Presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara

Miércoles, 11 de marzo de 2020. 7 tarde. Planta alta del mercado de Abastos de Guadalajara.

Mariano Medarde, el primitivo mercado de Guadalajara y sus rehabilitaciones dentro del contexto de la historia de la actividad de mercado en la ciudad.

Nuria Pérez Rojo y Enrique de Juan Elgueta, arquitectos.

Pedro José Pradillo, historiador.

Mesa redonda.

Miércoles, 25 de marzo de 2020. 7 tarde. Planta alta del mercado de Abastos de Guadalajara.

(*) Algunas fechas y/o ponentes podrían sufrir variaciones, de lo que informaría puntualmente el COACM.

Una exposición sobre los mercados tradicionales subraya el valor arquitectónico, social y artístico de estos edificios



