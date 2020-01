Selecta España, Premio Comunidad de Madrid "Vending Saludable" Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 14:21 h (CET) El Diario La Razón ha premiado a Selecta por promover la alimentación equilibrada en sus áreas de descanso. Los Premios Comunidad de Madrid 2020 fueron otorgados anoche por este periódico en un acto al que asistió Manuel Giménez Rasero, Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Estos galardones reconocen el trabajo de las empresas y profesionales que contribuyen al crecimiento social y económico tanto en la Comunidad de Madrid, como del conjunto de España Selecta España recibió el 30 de enero de 2020 el Premio Comunidad de Madrid 2020 en la categoría “Vending Saludable”, de manos del diario La Razón. Un reconocimiento que pone en valor la labor que esta compañía viene realizando desde hace años en el ámbito de la restauración automática saludable, promoviendo la alimentación equilibrada en sus áreas de descanso.

El acto de entrega de estos premios se celebró en la sede del Diario La Razón en Madrid y contó con la presencia de representantes de todas las empresas premiadas y de distintos cargos políticos y autoridades de la Región, que pusieron de manifiesto la contribución de todas estas entidades al crecimiento socioeconómico, tanto de la Región como de España.

Por parte de Selecta España el premio lo recogió su Directora General, Ana Rodicio, que asistió acompañada de Luis Bernia, director de Supply Chain y Desarrollo de Producto. En su intervención, la directora quiso compartir el galardón con los clientes de la compañía, ya que, según sus palabras, “este premio no corresponde sólo a Selecta, sino que pone en valor la apuesta que hacen muchos de nuestros clientes por introducir en sus entornos de trabajo productos cada vez más sanos y equilibrados”.

“Nosotros, como líderes del sector de servicios de vending en Europa, tenemos la obligación de seguir impulsando la alimentación equilibrada en nuestras áreas de descanso, pero nos reconforta ver cómo no caminamos solos en esa dirección, sino que cada vez más empresas se suman a este compromiso de mejora de la calidad de vida de las personas. Aunque creemos que todavía queda mucho por hacer en este campo, nos es grato observar cómo la sociedad va incorporando hábitos de consumo cada vez más saludables. Está claro que avanzamos juntos hacia un mundo más sano y sostenible; y ser testigos y parte de este avance es apasionante“, afirmó Rodicio.

Una firme apuesta en materia saludable

Uno de los objetivos principales de Selecta es impulsar un vending cada vez más saludable. La estrategia de la compañía pasa por prestar especial atención a la demanda de sus clientes y potenciar en sus puntos de venta la presencia de productos de calidad, saludables y sostenibles, que aporten bienestar y una mayor experiencia a los consumidores.

Para ello la compañía ha desarrollado diversas líneas saludables, centradas tanto en el origen del producto (productos ecológicos certificados), como en la composición del mismo (Fresh+fit, Healthy Moments, etc.), adaptándose así a las tendencias de consumo imperantes en la sociedad actual y cubriendo las necesidades de consumidores cada vez más exigentes e informados. También Selecta está marcando la diferencia con sus nuevos espacios FOODIE’S MicroMarkets, que incluyen un surtido gourmet, de mayor calidad y variado, como por ejemplo fruta fresca de temporada. “Por nuestra parte, nos comprometemos a seguir incluyendo en nuestras áreas de descanso oferta saludable, pero para que la iniciativa tenga éxito también necesita el respaldo de los clientes. Ahí entra en juego la responsabilidad de los usuarios que han de incluir estos productos verdaderamente en sus hábitos de consumo”,puntualiza Carmen Fernández, directora Comercial y de Marketing de Selecta España.

Sobre Selecta

El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y restauración automática. Está especializado en la creación de áreas de descanso y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios autoasistidos de alimentación. Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referente en el sector de la distribución automática. Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el servicio y es testimonio de la pasión y dedicación de 10.000 empleados altamente cualificados, que ofrecen marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y bebidas de primeras marcas adaptadas a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las necesidades de más de 10 millones de consumidores diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en casi todo el IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 35.000 puntos de venta de vending que dan servicio a más de 1 millón de consumidores diarios. Más info: www.selecta.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tierras refuerza su posicionamiento con su acuerdo de integración en el grupo Interempresas Los microcréditos: un salvavidas que puede hundir al usuario, según Defensa del Deudor Análisis técnico del IBEX35 por Tradersew Zonas Potenciales de Compra 3bymesa se traslada a sus nuevas instalaciones en Rivas-Vaciamadrid Electrolux España, décimo año como Top Employer