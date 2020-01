Instalaciones, muestras, encuentros e intervenciones de IED durante Madrid Design Festival Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 14:05 h (CET) Propone instalaciones como ‘A Block-Chain Lab’, un proyecto desarrollado junto a Coca-Cola y Mares Circulares que reflexiona sobre la vulnerabilidad de los océanos. IED Luce reúne a diseñadores, fabricantes, profesionales e interesados en la iluminación y reflexiona sobre las últimas tendencias en el sector mientras que la exposición Nuevas formas de mobiliario para el co-living, en el espacio FINSA21, explora formas inusitadas en interiorismo Como cada febrero, la nueva edición del festival por antonomasia del diseño llega a la capital con Madrid Design Festival, una convocatoria con más de 250 actividades en hasta 62 espacios en su calendario. Un evento en el que el IED colabora muy activamente como Escuela Oficial.

En una edición en que Turín es nación invitada, la agenda de propuestas de IED aglutina numerosas iniciativas de su Escuela de Design; instalaciones que abogan por la sostenibilidad como ‘A Block-Chain Lab’, performances, exposiciones, mesas redondas y encuentros con diseñadores; además de las ya clásicas guiadas visitas guiadas dentro del proyecto IED Design District.

“Como escuela oficial de una de las citas más importantes del sector del diseño a nivel nacional - explica Giusi Lara, directora de IED Madrid- presentamos una programación en la que los estudiantes de la escuela se convierten en agentes del cambio y productores de futuros plausibles explorando de forma crítica las tendencias y nuevos escenarios a través del diseño.” Y añade: “Como network internacional de formación en diseño, nos preocupamos por identificar a creativos y diseñadores como perfiles capaces de anticiparse al futuro, entender los nuevos contextos y proponer soluciones que respeten el medio ambiente, la diversidad social y cultural”.

Así, la agenda de eventos del Madrid Design Fest e IED comienza con la exposición Future (Im)perfect, abierta desde el 3 al 28 de febrero en la sede de Palacio de Altamira. En esta intervención ideada por el REC (Research and Education Center), un puntero espacio de hibridación de la creatividad con la tecnología dentro de IED, los alumnos plantean una iniciativa colectiva que juega con escenarios especulativos y profundiza sobre las voces de las nuevas generaciones del diseño. Lo hacen en línea con la finalidad del REC que es, de nuevo según Lara: “un centro de investigación, en contacto continuo con la industria, que ofrece un espacio de pensamiento, experimentación y acción, creando un modelo académico innovador capaz de adaptarse a una nueva realidad social y empresarial”. Si REC ofrece un espacio de pensamiento, experimentación y acción transdisciplinar e internacional, mientras convierte nuevos horizontes en conceptos tangibles, también esta muestra, mediante la metodología Design Fiction (diseño ficción) anticipa deseos y desafíos en una instalación donde poder imaginar las posibilidades del futuro a través de utopías, lenguajes híbridos, experimentos e ideas disruptivas.

Dos días después, la instalación ‘A Block-Chain Lab’, que se inaugura el día 5 con una mesa redonda sobre sostenibilidad ‘Resideñando los mares’, involucra a los estudiantes de los ciclos superiores de Diseño de Producto y Diseño de Interiores junto al diseñador Jorge Penadés en un alegato por el respeto medioambiental, en particular de los océanos. La instalación, que parte con una IED Talk sobre las posibilidades de reuso de los residuos en los mares y con una performance generativa, muestra una espectacular instalación que usa las escamas de PET como materia prima. Se trata de un material donado por el proyecto ‘Mares Circulares’ que, en colaboración con Coca Cola, investiga nuevos usos para los plásticos recogidos de en los océanos. Se expone, con su hipnótica iluminación, en la sede de Palacio de Altamira.

Por otra parte, ‘Nuevas formas de mobiliario para el co-living’, realizada en colaboración con FINSA, es una muestra de piezas diseñadas por alumnos de IED que exploran con nuevos materiales y formas de cohabitación. Puede visitarse, en el espacio FINSA21, de calle Maudes 21, del 17 al 22 de febrero.

Mientras que IED Luce supone un punto de encuentro para profesionales, productores, creativos, artesanos y curiosos sobre las últimas tendencias en iluminación. La cita es el 6 de febrero en Palacio de Altamira.

Dentro del proyecto IED Design DIstrict, dos visitas guiadas completan el calendario de propuestas de IED. A la ya tradicional por el centro neurálgico del festival, el Barrio de las Letras (programada para el 8 de febrero), se une una exploración de uno de los barrios en pleno desarrollo, Carabanchel, sede del nuevo IED Innovation Lab y un distrito que está abandonando su pasado industrial y su carácter de periferia para acoger numerosos estudios de diseño. Previsto para el próximo 22 de febrero, el recorrido desvela la metamorfosis de esta zona obrera reinventada en hub de diseño, de la mano de artistas y comunidades creativas que abren las puertas de sus estudios y talleres en esta ocasión. Para escribirse a estas visitas es necesario escribir a comunicacion@madrid.ied.es.

