Aspy recuerda la importancia de contar con un plan de emergencias efectivo e inmediato

viernes, 31 de enero de 2020, 08:00 h (CET) Recomienda sus planes digitales con Safety Tours y planos de evacuación en 3D El suceso ocurrido en la petroquímica de Tarragona ha puesto en alerta a muchos responsables de prevención de riesgos laborales en toda España, que se plantean qué hubiera pasado en su empresa en un accidente similar. Los responsables de ASPY Prevención recuerda a todas las empresas la importancia de asegurar que los planes de emergencia de van a ser efectivos justo cuando se necesiten.

Los planes de emergencias indican cómo actuar ante un siniestro, las pautas a seguir en materia de primeros auxilios, incendios y evacuación de personas. Su objetivo es la planificación y la organización de los trabajadores y de todas las personas que se encuentran en la empresa o centro de trabajo, para garantizar su seguridad y reducir al mínimo las posibles consecuencias de una situación de emergencia. A menudo están conformados por varios documentos escritos de varias decenas de páginas.

Ahora bien, tal y como recuerdan los técnicos de Aspy Prevención, ante un siniestro es indispensable actuar con rapidez. “No es momento de consultar qué posibilidades contempla el plan, más bien, es hora de actuar con decisión y claridad. Todo el equipo debe saber qué hacer de forma rápida y segura”, afirma Inma Brugués, Directora Técnica de Aspy Prevención y añade: “lo malo es que los planes son documentos complejos con medidas específicas para cada eventualidad y resulta complicado que todos los trabajadores, o al menos los responsables de iniciar el plan, cuenten con la información necesaria en su memoria o a un solo golpe de vista”.

Para que todos los responsables sepan qué hacer ante una emergencia, una práctica habitual que desde Aspy consideran altamente recomendable son los simulacros. “Los simulacros son imprescindibles para la eficacia del plan. Pero, a menudo solo con ellos, no es suficiente”, afirma Pau Calvet, responsable de Innovación y Desarrollo de Negocio. “Nosotros recomendamos llevar a cabo medidas adicionales para que todo el equipo visualice y recuerde la información sobre seguridad, y sepa cómo actuar en el caso de una emergencia elaborando un plan de emergencia digital que proporciona la información necesaria de forma visual, e intuitiva, para que todos los responsables puedan colaborar y tomar las medidas que eviten daños y salven vidas”.

El responsable de Aspy Innova, Ramón Martín, detalla las características de un plan de emergencias digital. Al tratarse de un documento accesible en la nube o un servidor compartido, en cualquier momento, los trabajadores pueden acceder al plan, ya sea desde su ordenador, móvil o tableta. “Allí se encontrarán con la misma información que contiene un plan tradicional, pero de forma visual e interactiva lo que fomenta el interés y el compromiso de los trabajadores con su seguridad”. Permite a los trabajadores:

- Visualizar un mapa del establecimiento, con las rutas de evacuación, extintores, mangueras, etc. Es posible presentar los planos de evacuación en videos 3D que se reproduzcan de inmediato en pantallas disponibles en las instalaciones.

- Acceder a un tour virtual en 360º de las instalaciones, que asocia la información clave del mapa, con una visión en tres dimensiones del entorno real del centro trabajo afectado.

- Pueden identificar y contactar de manera directa con cada uno de los responsables de los equipos de gestión de emergencias y acceder a de forma rápida y sencilla al Plan de Protección Civil Municipal para consultar toda la información local en materia de emergencias: mapa general del municipio y ubicación de los elementos vulnerables, aviso automático a centros de coordinación de emergencias, etc.

- Pueden, además, consultar información sobre elementos clave en caso de emergencias: extintores, pulsadores, bocas de incendio equipadas, desfibriladores, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, etc.

Cualquier empresa puede acceder a este tipo de plan de emergencias. La división ASPY Innova se encarga de elaborar de forma individualizada los planes de autoprotección digitalizados para convertir su plan de emergencias tradicional en un proyecto accesible, con contenidos visuales, más fáciles de comprender y recordar. Además, la digitalización del plan de emergencias ayuda a impulsar el cambio hacia una preparación consciente de todos los responsables, y les ayuda a actuar de inmediato, de forma eficiente y correcta, para garantizar la seguridad de todas las personas.

