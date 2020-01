La alfocea sobre ruedas

Hoy, unos amigos y yo, hemos ido de paseo a la Alfocea con la intenci贸n de comernos unos huevos fritos con chorizo. Pero ha sido imposible porque el popular bar 鈥淟a Alfocea sobre ruedas鈥, lugar donde multitud de ciclistas y senderistas hac铆amos la parada obligada para reponer fuerzas, estaba cerrado por la defunci贸n de su due帽o, Juan, descanse en paz. Desde estas l铆neas quiero ofrecer a la familia mi m谩s sentido p茅same. De regreso a casa, he pensado que es una l谩stima que un negocio tan pr贸spero, que ten铆a tantos amigos y que daba tanta vida a la barriada, haya echado el cerrojo. En fin, a ver si alguien se anima a recoger el testigo. Despu茅s de subir al mirador del Parque y quedarnos embobados por las magn铆ficas vistas de Zaragoza, los campos, el Moncayo, el Ebro, los cerros esteparios a su espalda, etc., que desde all铆 se divisan, hemos callejeado un poco por el lugar: la Iglesia, las escuelas, la plaza de Espa帽a… Por cierto, en esta plaza me llam贸 poderosamente la atenci贸n un grafiti en una de sus paredes que dec铆a:鈥滺oy no sab铆a que ponerme y me puse feliz鈥. Y la verdad es que leer este mensaje con tanta chispa me alegr贸 la ma帽ana. 驴Y a usted?