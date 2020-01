​Llamamiento de los obispos de Venezuela Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 31 de enero de 2020, 10:45 h (CET) Las imágenes de Guaidó, ¿Recuerdan?, saltando una valla de acceso a la Asamblea Nacional dieron la vuelta al mundo dando una imagen bochornosa del régimen venezolano. La dictadura no cesa en su represión y en su secuestro de las instituciones democráticas. De este modo atemorizan a los ciudadanos generando la convicción de que es imposible derrotar de manera legítima al régimen. Estas son algunas de las consideraciones que los obispos presentan al régimen. Lo hacen con claridad y contundencia, en un llamamiento responsable a las Fuerzas Armadas y pidiendo de una vez por todas que el pueblo venezolano pueda ir a las urnas para expresar su voluntad política inequívoca y soberana.



Venezuela está en un momento dramático y en una encrucijada, escriben los obispos. Por eso, hoy más que nunca, los venezolanos saben que no hay otra salida que la resistencia.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La píldora de veneno de "Género" Valentín Abelenda Carrillo, Lleida ​La lucha continúa Pedro García, Barcelona ​Imperio de la ley Juan García, Cáceres ​¿Qué pasará en el Cercano Oriente? Federico García, Guadalajara La alfocea sobre ruedas Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza