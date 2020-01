¿Cuáles son los regalos más originales para el Día de San Valentín? La idea de regalar una experiencia en lugar de un objeto también incluye la posibilidad de una escapada romántica Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 31 de enero de 2020, 08:48 h (CET)



Se acerca San Valentín y, en España, cada año son más las personas que se suman a esta festividad y aprovechan el día para demostrar su amor a esa persona especial. Sin embargo, parece que los españoles están cansados de los regalos tradicionales como flores y chocolates y comienzan a optar por obsequios bastante originales.



El portal profesional Prontopro ha realizado un análisis de las recientes solicitudes en su página web y ha elaborado una lista de las ideas más novedosas capaces de satisfacer los gustos de los amantes más exigentes.

En lugar de regalar flores, aprender a cultivarlas:



Algunas parejas han decidido utilizar el regalo del día de San Valentín para poner a prueba sus habilidades a través de un curso de jardinería. Se trata de una opción que les permite aprender a sembrar, plantar y comprender la estacionalidad de sus flores favoritas. Esta lección tiene un coste medio de 18 euros por hora y, con ella, se tiene la garantía de disfrutar de las flores favoritas siempre en casa.



Los dulces sí, pero sólo personalizados: Atrás quedaron los días de comprar en la tienda de al lado una caja de bombones, ahora se puede sorprender a un enamorado con un dulce personalizado. No importa si son chocolates, galletas o pasteles, lo principal es que se trate de algo creado especialmente para la pareja bien sea con su nombre o con algún mensaje. El coste medio en estos casos depende de la cantidad y el tipo de creación, pero generalmente se parte de unos 18 euros.



¿Masaje corporal en un spa? Mejor aprender a hacerlo Para evitar que la celebración del día de San Valentín se limite a un solo día y poder disfrutar del regalo en los días siguientes (si no meses), ¿por qué no obsequiar un curso para aprender a dar masajes corporales? Por un coste medio de 100 euros puedes prepararte para aliviar la tensión a tu pareja cuándo y dónde quieran.



Sesión de fotos de pareja ¿Qué mejor regalo que inmortalizar el amor con un álbum de fotos de pareja? Cada vez más los españoles optan por contratar a un experto para capturar sus momentos especiales y que se mantengan en el tiempo. Una sesión de fotos y un álbum se puede obsequiar por 140 euros.



Viaje sí, pero sólo si es divertido, aventurero o realmente romántico La idea de regalar una experiencia en lugar de un objeto también incluye la posibilidad de una escapada romántica. Pero tiene que ser algo diferente como un vuelo para dos en globo aerostático. Disfrutar de paisajes impresionantes al lado de esa persona especial es una experiencia para probar al menos una vez en la vida, pero si la idea de volar en un globo te asusta, se puede volar a otros destinos de ensueño. Una pareja pidió a los consultores de ProntoPro una cotización para un viaje a Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur, y dijeron que les gustaría visitar el Corazón de Voh, que con sus manglares dibuja de manera completamente natural un hermoso corazón verde. Sin duda, una idea muy romántica...

