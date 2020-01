Rocalina International celebra San Valentín con la marca de gafas de lectura Seeoo iPhone en rojo pasión Comunicae

jueves, 30 de enero de 2020, 14:56 h (CET) Las gafas Seeoo están diseñadas de manera artesanal un producto con un estilo más tradicional indicadas especialmente para leer. La particularidad de estos diseños reside en que no cuentan con varillas, sino que está conformada por su montura y el puente Gafas Seeoo de lectura

Las gafas Seeoo están diseñadas de manera artesanal un producto con un estilo más tradicional indicadas especialmente para leer. La particularidad de estos diseños reside en que no cuentan con varillas, sino que está conformada por su montura y el puente.

Su proceso de elaboración destaca por unificar el cuidado del proceso artesanal con la última tecnología, creando un producto auténtico, duradero, cómodo y eficaz.

Todos los productos de la marca ofrecen un estilo inmejorable, protección, colores muy cuidados, lo que permite que estos modelos tengan una gran clase.

Historia de la marca

La fabricación de este tipo de gafas surgió cuando el creador de Seeoo, Gerald Lasnik, encontró en su desván unas antiguas gafas y un reloj que pertenecían a su bisabuelo. Fue en este momento cuando decidió que ese modelo volviese a resurgir y a cobrar vida. De esta manera, Lasnik afirmó que su empresa se basa en los valores de pasión, amor por las cosas que son reales y el afecto.

Sobre SEEOO

Es una marca de diseño y producción de gafas austríaca, con una idea muy clara: volver a los orígenes para reinterpretar el estilo y una manera de hacer basada en la tradición como principal inspiración.

Gafas para hombre y mujer que apuestan por diferenciarse de los demás y mostrar una imagen única y llena de personalidad.

Sobre ROCALINA

Empresa distribuidora de gafas pregraduadas, monturas ópticas y gafas de sol para España y mercado Internacional.

Siempre en busca de los productos más singulares que consigan diferenciarse de la competencia, ofrece productos de calidad e introduce marcas de referencia en el mercado del sector óptico de nuestro país.

*Todas sus gafas pregraduadas y monturas ópticas son productos sanitarios que poseen marca CE y que cumple con la legislación vigente que le es de aplicación, Directiva 93/42/CEE, Directiva 2007/47/CE y RD 1591/2009 sobre productos sanitarios.

