Perricone MD y RevitaLash Cosmetics, maquilladores de Teté by Odette en la #MBFWM

Al desfile acudieron Madame de Rosa, Elena Tablada y Noelia López, entre otras. Solo cinco productos de color fueron clave para conseguir el look de la pasarela. Con un equipo conducido por el maquillador Miquel Cristóbal, los líderes en No Makeup Skincare se adentran en la semana de la moda madrileña Pocos habrían imaginado en hace pocos años que una firma líder en tratamiento antiedad como es Perricone MD se hubiera postulado como maquillador oficial de cualquier evento. Pues bien, ha llegado el momento. La marca, líder en cosmecéutica sorprendió hace años con el lanzamiento de su línea No Makeup Skincare, cuyos productos combinan lo mejor de los dos mundos: color y tratamiento se dan la mano en una alianza perfecta para mostrar rostros de aspecto saludable, mientras se tratan y rejuvenecen con principios activos para mantener una piel radiante y de aspecto saludable.

Con Miquel Cristóbal a la cabeza, maquillador oficial de Perricone MD, su equipo ayer demostró la capacidad de la marca para no solo conseguir un look no makeup de calle perfecto, sino para alcanzar un maquillaje de pasarela único. Dos sellos, el de la firma anti-age y el de RevitaLash Cosmetics, fueron necesarios para conseguir tal efecto en el Desfile de Teté by Odette en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Los looks beauty del desfile de Teté By Odette, cuya impronta está en la majestuosidad de lo étnico llevado a la moda a través de piezas joya, se centraron en sacar el mejor partido de cada propuesta. Tres fueron las claves: rostro sin imperfecciones, ojos de drásticos ahumados y labios naturales y jugosos.

“Para conseguir el look solo hemos usado cinco productos: un eyeliner de RevitaLash Cosmetics que hemos difuminado para conseguir el efecto ahumado junto con Perricone MD No Makeup Mascara; para los labios, nuestro labial clave, Perricone MD No Makeup Lipstick, en su tono Original Pink; y, en lugar de base de maquillaje, hemos trabajado solo con corrector, que hemos ido aplicando por el rostro para crear el efecto deseado. Como colofón, un toque de nuestro blush en crema”. MIQUEL CRISTÓBAL, Maquillador Oficial de Perricone MD.

La base: el mejor skincare

Aunque el ritual de color requería más técnica que productos, la base para conseguir los rostros, que demostraban cero imperfecciones, estuvo en un adecuado skincare previo, de la mano de Perricone MD. Todas las modelos pasaron por las manos de especialistas en cuidado facial siguiendo un protocolo que incluyó Perricone MD Micellar Cleansing Treatment para limpiar, purificar y aportar nutrientes a la piel, seguido de Cold Plasma + Face, el suero-gel estrella de la firma para dejar un rostro radiante al instante. El ritual continuó con crema y contorno de ojos de la línea Hypoallergenic para dar jugosidad, eliminar ojeras e hidratar, y Perricone MD Face Finishing and Firming Moisturizer, que reafirma al instante.

Modelos de primera y socialités

Modelos de primer nivel lucieron estos maquillajes junto con las increíbles piezas de la diseñadora, que presentaba su colección Ethnics para Fall-Winter 2020-21. Una gran oportunidad para que la firma, nicho hasta ahora, viera la luz en un segmento mucho más amplio, dándose a conocer también entre perfiles sociales como Elena Tablada, Noelia López, Paula Ordovás o Ángela Rozas (Madame de Rosa), quien además hizo un pase triunfal luciendo un vestido joya en dorado con incrustaciones en espejo como cierre de un desfile que cautivó a todos los asistentes.