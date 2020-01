El Congreso Náutico pone rumbo a Valencia en su 8ª edición. Abierto el registro de inscripciones Comunicae

jueves, 30 de enero de 2020, 12:56 h (CET) Transformación y crecimiento azul es el lema del VIII Congreso Náutico que los días 5 y 6 de marzo transformará a Valencia en la capital de la náutica Hoy se ha abierto el registro de inscripciones.

Antonio Garrigues Walker, Fernando González Urbaneja, Mago More y Paula Gonzalvo, entre los ponentes expertos del Congreso.

Sostenibilidad, nuevos usos de consumo, promoción y turismo náutico, Legislación & Lobby serán los bloques temáticos protagonistas en mesas redondas y ponencias.

El espíritu Plasticfree se cuela de nuevo en el evento con la botella NUOC “Save the blue”.

Desde hoy, quienes quieran vivir en primera persona el debate más esperado del sector de la náutica de recreo pueden inscribirse para asistir al VIII Congreso Náutico, que el próximo día 5 de marzo abrirá sus puertas bajo el lema Transformación y Crecimiento Azul.

En su 8ª edición, el Congreso Náutico cambia de sede atendiendo a su filosofía de acercarse a aquellas provincias donde el sector náutico tiene mayor impacto, contribuyendo a que sean capitales de la náutica durante dos jornadas. Valencia se convierte así en el cuarto destino del evento, con un escenario donde el mar es, ya de por sí, protagonista: el OCEANOGRÀFIC.

Conferencias, debate, análisis, etc. en un foro donde se abordarán las cuestiones más candentes para el futuro de la náutica de recreo, con los actores que influyen en el ámbito social, económico y político. En la AGENDA: Sostenibilidad, nuevos usos de consumo, promoción y turismo náutico, Legislación & Lobby serán los bloques temáticos protagonistas en mesas redondas y ponencias.

La economía vinculada al #CrecimientoAzul ocupará la primera parte del Congreso, con analistas de referencia, como son el jurista, Antonio Garrigues Walker, y el periodista especializado en economía, Fernando González Urbaneja.

Imaginación, innovación y creatividad como motores en los procesos de producción, saltarán a escena con Mago More en su conferencia “El poder positivo del cambio”, que dará las claves para mejorar la competitividad en las empresas y en el desarrollo profesional.

La participación y presencia institucional, con representantes de la administración central y autonómica, pondrán de manifiesto, una vez más en el Congreso, el papel estratégico del Lobby en la actividad de ANEN, con un claro objetivo: avanzar en legislación y fiscalidad náutica.

Y ¿cómo no? Historias de navegantes que no pueden faltar, experiencias personales con espíritu #embárcate. En esta edición conoceremos a Paula Gonzalvo y su proyecto Allende los Mares.

El espíritu Plasticfree se cuela de nuevo en el evento con la botella NUOC “Save the blue”

En esta edición, el compromiso del evento con el respeto al medioambiente estará simbolizado con las botellas NUOC “Save the blue”, una iniciativa de la Fundación ECOMAR, cuyo objetivo es destinar todo lo recaudado con la venta de estas amigables botellas a la limpieza de costas y a acciones de concienciación para evitar que los residuos lleguen al mar.

Las botellas se pueden adquirir online a través de este enlace.

A poco más de un mes, un gran reto por delante: cumplir las expectativas de todos los que año tras año, y ya van ocho, acompañan en este evento, que debe buena parte de su éxito a sus patrocinadores: Touron (Mercury), Marina de Valencia, Salón Náutico Internacional de Palma, Yamaha, Lalizas España y Salón Náutico de Barcelona.

