Aumentan las solicitudes de créditos rápidos con la desaceleración según un estudio de Creditosrapidos10min

jueves, 30 de enero de 2020

jueves, 30 de enero de 2020, 11:37 h (CET) El número de solicitudes de créditos rápidos ha aumentado en este último año debido al mayor conocimiento de este producto financiero y a la desaceleración económica del país. Además, según el comparador de créditos rápidos Creditosrapidos10min, ha aumentado la morosidad de los clientes que utilizan estos préstamos, por lo que las entidades financieras están comenzando a requerir un aval o avalista a clientes con peor situación económica Los créditos rápidos son préstamos a corto plazo que se solicitan a través de Internet por medio de entidades financieras que ofrecen la posibilidad de conseguir dinero al instante simplemente rellenando un formulario en su página web. Estas empresas financieras o Fintech llevan mucho tiempo ofreciendo sus servicios y el número de solicitudes han aumentado a lo largo de estos años.

El aumento de las solicitudes de los créditos rápidos ha sido debido al mayor conocimiento de este producto financiero y en este último año, a la desaceleración económica.

El origen de los créditos rápidos en España

El origen o comienzo de los créditos rápidos en España coincidió con la crisis económica, debido en gran medida a la falta de financiación por parte de las entidades bancarias. Esto provocó que los prestatarios buscaran fuentes de financiación alternativas, siendo los créditos rápidos online una de ellas.

Esto añadido con el aumento del desempleo, y sobre todo el desempleo estable, hizo que los créditos rápidos aterrizaran en nuestro país rápidamente y fueran conocidos por mucha gente.

Estancamiento de las solicitudes

Una vez que la crisis económica desapareció, los créditos rápidos siguieron siendo un producto financiero con gran demanda, aunque no hubo un gran crecimiento de este nuevo producto financiero.

Durante estos años fueron apareciendo gran cantidad de entidades financieras y empresas Fintech que ofrecían dinero rápido por Internet sin papeleos y sin pedir apenas requisitos, ya que era un negocio en auge y con gran rentabilidad.

A su vez, aparecieron comparadores de créditos rápidos que permitieron poder comparar las diferentes opciones que tenían los prestatarios para pedir dinero por Internet y así agilizar aún más la gestión. Los primeros comparadores de créditos rápidos como Creditosrapidos10min aparecieron al comenzar a operar las primeras entidades financieras, pero en los siguientes años aparecieron muchos más comparadores financieros.

La competencia entre entidades financieras provocó que entre ellas buscaran nuevos clientes con ofertas cada vez más agresivas, lo que provocó que fuera posible conseguir dinero rápido sin tener que pagar intereses ni comisiones ofreciendo el primer préstamo gratis a los nuevos clientes que probaran sus créditos. Esto hizo que cada vez más personas conocieran y probaran los créditos rápidos.

Aumento de las solicitudes por la desaceleración económica

La desaceleración económica ha provocado que de nuevo haya un incremento en las solicitudes de créditos rápidos, ya que la falta de empleo o la estabilidad laboran hacen que muchas familias no puedan llegar a fin de mes, y este producto financiero fue creado para tal fin.

Además, las entidades financieras están ofreciendo cada vez mayores cantidades de dinero y plazos de devolución, lo que ha provocado que estos créditos sean solicitados para más necesidades financieras.

Incremento de la morosidad de los usuarios de créditos rápidos

Lo que también ha aumentado en los últimos años es la morosidad de los prestatarios que solicitan los créditos rápidos, por lo que muchas entidades financieras están tratando de hacer frente a ello a través de la solicitud de un mayor número de requisitos o de intentar buscar clientes fieles que utilicen sus créditos rápidos ofreciendo mejores condiciones a estos usuarios.

Otra de las acciones que están haciendo las entidades financieras para reducir la morosidad y el número de clientes que no devuelven estos préstamos es solicitar un aval o avalista. Aunque sean préstamos sin garantía, muchas Fintech de créditos rápidos están pidiendo dichos avales a mucho clientes antes de ofrecer la aprobación de sus créditos. De esta forma se aseguran que el dinero va a estar de vuelta en el plazo establecido y no pierden dinero.

Los créditos rápidos es un producto financiero que fue creado para financiar pequeños imprevistos o emergencias económicas puntuales. Han evolucionado en los últimos años de ser en la mayoría de los casos microcréditos a ofrecer mayores cantidades para un mayor número de necesidades económicas. Además, es uno de los pocos productos financieros que ofrece préstamos con ASNEF, permitiendo a usuarios que se encuentran en este listado de morosos conseguir financiación.

Los créditos rápidos han venido para quedarse y al ser un producto financiero relativamente nuevo, seguirán evolucionando hasta convertirse en una alternativa a los préstamos personales. Esto ya lo saben las entidades bancarias como BBVA, que ya están ofreciéndolos. E incluso algunas empresas de otros sectores se han unido a este negocio, como es el caso de Movistar, que está ofreciéndoselos a sus clientes a través de la marca Movistar Money.

