Se prevé un aumento del número de ocupados del 1,7% interanual

Acaban de darse a conocer los resultados de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2019 donde hubo: 19,97 millones de personas trabajando. Son 402.300 ocupados más que un año antes (+2,1%). Es el mayor número de personas ocupadas desde diciembre de 2008.



Según Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, en un entorno de peores cifras de consumo, inversión y menor incremento del PIB, son necesarias reformas que minimicen la incertidumbre y favorezcan la estabilidad, la seguridad jurídica, la flexibilidad y atraigan la inversión y el emprendimiento para seguir generando empleo. Son necesarias más que nunca políticas activas de empleo y medidas que favorezcan la creación de puestos de trabajo por parte de las empresas”.



Empleo por sexos y edad De los 402.300 nuevos empleos, 155.500 correspondieron a hombres (+1,5% interanual) mientras que los 246.800 se asignaron a mujeres (+2,8%). Las mujeres trabajando equivalen al 45,9% del total de ocupados, cuatro décimas más que hace un año.



Entre los varones, la franja de edad con mayor crecimiento en el empleo fue la de menores de 25 años, cuyo número de ocupados creció un 10,7% (equivale a 57.400 contrataciones netas). En cambio, el grupo de varones de 25 a 39 años sufrió un descenso en la ocupación, con la pérdida de 59.800 puestos de trabajo (-1,7% interanual).



Por su parte, en el caso femenino, la franja de edad de mayor crecimiento fue la de mujeres de 60 y más años de edad, cuya cantidad de ocupadas aumentó un 12,4% (70.300 nuevos empleos). Hubo pérdida de empleo tanto entre las mujeres de 25 a 39 años (8.700 plazas perdidas; -0,3% interanual), como entre las menores de 25 años, aunque de forma mínima (200 empleos menos; -0,04%).



En ambos sexos, la franja de edad de 40 a 59 años concentra más de la mitad de las personas con empleo. De hecho, 7 de cada 10 nuevos empleos beneficiaron a ese grupo de edad. Un 55,2% de todos los puestos de trabajo corresponden a personas de dicho rango de edad.



Empleo por nacionalidad y nivel educativo 9 de cada 10 empleos creados en 2019 fueron a manos de personas con educación superior. Su número de ocupados creció en 362.600 personas (+4,3% interanual). Lo opuesto ocurrió con aquellas personas que cuentan con no más que educación primaria completa, que perdieron 58.900 puestos de trabajo (descenso del 5,3%).



En todo caso, el colectivo de personas con educación secundaria (tanto completa como incompleta), continúa siendo el que ocupa la mayor cantidad de puestos de trabajo: el 50,6% del total, con 10,1 millones de personas.



El empleo de inmigrantes continuó creciendo a un ritmo más veloz que el de españoles: 9,1% y 0,8%, respectivamente. Dos de cada tres nuevos puestos de trabajo (265.000 de un total de 402.300) fue a mano de extranjeros. En particular, creció mucho la contratación de inmigrantes con estudios superiores (+13,9%).



Empleo por tipo de actividad Si agrupamos los empleos creados en los últimos doce meses en 16 ramas de actividad, veremos que 11 presentan un incremento y las 5 restantes, un descenso. El mayor aumento en el empleo ocurrió en el Comercio al por mayor, con un incremento interanual del 8,2% interanual (equivale a 62.700 nuevos puestos de trabajo). Le siguieron las ramas de Salud y servicios sociales (+7%; 114.600 contrataciones netas) y Actividades profesionales (+5,6%, por la contratación de 54.800 personas).

