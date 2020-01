Altrient da las claves para incorporar los nutricosméticos liposomales en la rutina Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 16:36 h (CET) Los nutricosméticos son un complemento de la rutina diaria que ayudan a la salud, a la piel y a la belleza desde el interior y que poseen la cantidad exacta de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita, sin efectos secundarios. Se han consolidado como un NUEVO y DEFINITIVO TRATAMIENTO ANTI-ENVEJECIMIENTO. Esta nueva filosofía de belleza juega un papel importante como añadido en los tratamientos nutricionales ya que hasta las dietas más equilibradas pueden tener alguna carencia La Nutricosmética comprende a los complementos alimenticios formulados a base de micronutrientes naturales cuyos principios activos actúan directamente en el metabolismo, piel, cabello… Proporcionan al organismo ciertos ingredientes que ya no fabrican o empiezan a no fabricar por sí mismos (por ejemplo, el colágeno a partir de los 25 años). Con ello se consigue que, desde las células, se cuide el exterior.

El alcohol, el humo, la contaminación, los rayos ultravioletas, el estrés y la mala alimentación hacen que se formen radicales libres en el organismo. Estos son enemigos de la belleza y la salud ya que promueven la aparición de arrugas y enfermedades. Los suplementos son los encargados de reducir esos radicales libres y deben consumirse durante todo el año porque en cada época, la piel, el cabello y el cuerpo… necesitan diferentes nutrientes.

La suplementación es una opción muy interesante para cubrir las carencias en la alimentación de grupos poblacionales con necesidades´ extra´como pueden ser los deportistas profesionales y amateurs, las personas en épocas de estrés, los vegetarianos y veganos o las personas mayores.

La Nutricosmética previene el envejecimiento, si contiene agentes antioxidantes en su composición como la vitamina C, que actúa a nivel de las proteínas protegiendo las fibras de colágeno, con lo cual ayudan a prevenir la aparición de arrugas y la flacidez de la piel. Además, otros de sus beneficios son que protege del sol, potencia el bronceado e hidrata la piel.

Los suplementos contribuyen al normal funcionamiento del metabolismo y a la reducción de peso, especialmente si contienen L-Carnitina que, tiene un rol fundamental a la hora de convertir la grasa en energía y actúa como antioxidante.

Los resultados suelen notarse a partir de los 30-60 días. No obstante, la utilización de nutricosméticos siempre debe acompañarse de una vida saludable, dieta sana y equilibrada, beber 1,5 litros de agua mínimo, y hacer ejercicio físico de forma regular.

El problema de las cremas corrientes es que sus efectos son limitados. Solo penetran en las capas superficiales de la piel y generalmente mejoran su aspecto, pero no tienen un efecto real en el metabolismo de las células de la dermis, responsables de la producción de colágeno.

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio. PVP 86,39 euros/caja

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo. PVP 43,19 euros/caja

Altrient R-Alfa Lipoico: mejora la protección celular, ayuda a regular la sensibilidad a la insulina, favorece la recuperación del riñón, contribuye a una función cardiovascular y reproductiva sana y ayuda en la función mitocondrial, con lo que contribuye a reducir el peso. PVP 86,39 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

