La Fundación Adecco expone los 10 empleos más demandados en España para 2020

miércoles, 29 de enero de 2020, 16:45 h (CET) Más allá de los especialistas en Inteligencia Artificial o desarrolladores big data, existen profesiones tradicionales que seguirán generando gran demanda en 2020: comerciales, auxiliares de geriatría o teleoperadores de atención al cliente El mes de enero es propicio para definir las áreas laborales que serán más pujantes durante el año. Sin embargo, estas previsiones suelen realizarse desde la óptica de empleos emergentes relacionados con la Inteligencia Artificial y la tecnologización (ingenieros de robótica, desarrolladores big data, etc), dejando de lado a personas sin elevada cualificación tecnológica, que pueden sentirse desorientadas y excluidas ante dichas predicciones.

En este contexto y, basándose en su portal de empleo y en su experiencia de más de 20 años en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, la Fundación Adecco ha realizado un pronóstico sobre cuáles serán las profesiones más demandas en 2020, para las que no hace falta ser un experto tecnológico.

Top 10 profesiones más demandadas

1.- Comercial

2.- Auxiliar administrativo

3.- Teleoperador de atención al cliente

4.- Técnico de mantenimiento

5.- Promotor

6.- Operario de limpieza

7.- Dependiente especializado

8.- Auxiliar de geriatría

9.- Operario de producción

10.- Mozo de almacén

Los 10 perfiles más demandados, fuera del ámbito tecnológico

1.- Comercial

Se trata de la vacante más demandada y que nunca pasa de moda. Su función es atraer clientes e incrementar el número de ventas, aspecto fundamental para mantener a flote a una organización. En una coyuntura de cierta incertidumbre económica motivada por la ralentización, las empresas buscarán reclutar a profesionales capaces de posicionar su marca en el mercado, que consigan atraer a potenciales consumidores y que sus ventas no decaigan. Más allá de los conocimientos técnicos - sin duda necesarios para la venta de algunos productos- las compañías buscarán personas perseverantes, empáticas, disciplinadas y con buenos dotes de comunicación.

2. Auxiliar administrativo

Se trata de una profesión en permanente demanda, en la medida en que realizan el trabajo de base, fundamental para el desarrollo de cualquier organización. Esta posición generará un importante volumen de ofertas durante este año, en empresas de todos los sectores, y muy especialmente en el área de logística y transporte, ocupándose de la recepción de documentación y atención telefónica, entre otros, en todo lo relacionado con la gestión de almacén y el departamento de tráfico. Se buscan personas metódicas, ordenadas y con conocimientos básicos de informática, si bien es cierto que cada vez se demanda un conocimiento más específico de la herramienta Excel.

3. Teleoperador de atención al cliente

En 2020 se consolidará la expansión de las empresas contact center. Los consumidores cada vez disponen de menos tiempo para realizar compras físicas, con pocas oportunidades de contacto presencial entre la marca y el consumidor. Es por ello que las empresas necesitan un servicio eficiente de atención telefónica al cliente y suelen externalizarlo a las citadas empresas, que reclutarán teleoperadores de atención telefónica a lo largo de este año. Entre sus funciones, los teleoperadores se encargan de resolver incidencias habituales a los clientes, darles soporte tecnológico y fidelizarlos. Para este puesto se demandan profesionales con capacidad de escucha, orientación al cliente y alineación a los objetivos de la empresa.

4. Técnico de mantenimiento

La tecnologización y la mecanización de los procesos provoca que las empresas dispongan de cada vez más maquinaria que mantener, por lo que el tradicional oficio de técnico de mantenimiento se posiciona como uno de los más solicitados en el mercado laboral 2020. Entre sus funciones, destaca el diagnóstico y la reparación de averías o la realización de revisiones periódicas para comprobar que los equipos funcionan correctamente y bajo condiciones de seguridad. Si bien esta posición no requiere ser un experto tecnológico, a menudo sí exige conocimientos de mecánica, electricidad, etc, por lo que a menudo es necesario disponer de una FP en ramas técnicas, además de competencias como la flexibilidad o la capacidad de análisis.

5. Promotor

En tiempos de hiperestimulación publicitaria, las empresas se verán en la necesidad de diferenciarse de sus competidores, desarrollando estrategias de negocio innovadoras que impliquen el lanzamiento de nuevos productos. Por ello, buscarán promotores que den a conocer dichos productos, haciendo demostraciones en centros comerciales, ferias u hogares particulares. Como en el caso anterior, se demandarán profesionales perseverantes, con capacidad de persuasión y que inspiren confianza.

6. Operario de limpieza

La profesión de operario de limpieza ha adquirido una importancia mayúscula, teniendo en cuenta su relevancia para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, que hoy son retos de primera magnitud. Asimismo, con la mecanización de los procesos, cada vez hay más maquinaria susceptible de limpiar, y se trata de una función estratégica, ya que al mantenerse limpios, los equipos funcionan mejor y duran más tiempo. Para esta profesión se demandan profesionales tenaces, metódicos y organizados.

7. Dependiente especializado

Las empresas cuidan cada vez más la atención a sus consumidores en los espacios físicos, conscientes de que estos se convierten en entornos exclusivosm vitales a la hora de construir su imagen de marca. Es por ello que están demandando dependientes, que no se limiten a gestionar cobros, sino que actúen como orientadores de la clientela y como animadores de los puntos de venta. En 2020 está profesión volverá a repuntar con fuerza, valorándose muy positivamente el dinamismo, las habilidades sociales o la capacidad de escucha.

8. Auxiliar de geriatría

El número de personas con dependencia reconocida no deja de crecer -en el último año lo ha hecho en un casi un 6% en nuestro país, en máximos históricos de envejecimiento, potenciando la demanda de profesionales de atención sociosanitaria, entre cuyas funciones está la atención personal al dependiente en ámbitos como el aseo o los cambios posturales, así como la compañía y el apoyo psicológico. Para desempeñar este puesto suele requerirse un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria, que permite trabajar en domicilios y/o residencias, siendo el perfil de auxiliar de geriatría uno de los más demandados. Además, se exigen habilidades como la empatía, la capacidad de escucha y la vocación de servicio.

9. Operario de producción

Este perfil no ha dejado de generar demanda en los últimos años y se espera que siga haciéndolo durante el venidero en sectores como el farmacéutico o la automoción. Con el auge del e- comerce se registra una demanda creciente de trabajadores que participen en las primeras fases de los procesos de producción: puesta en marcha de maquinaria, limpieza de las mismas, etiquetado de productos, etc. Para desempeñar este puesto, es habitual que se exija una titulación de FP en ramas técnicas y cualidades como la metodicidad, la responsabilidad o la capacidad para la resolver problemas.

10. Mozo de almacén

Nuevamente, el repunte de la venta online sitúa esta posición en un lugar fundamental este 2020, tratándose del perfil que se ocupa de la recepción y ubicación de mercancías en el almacén y de que los productos estén ordenados y accesibles de cara a la preparación de pedidos. Para este puesto suele requerirse buena forma física, disponibilidad para el trabajo por turnos y habilidades de trabajo en equipo.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:

- Personas con discapacidad

- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión

