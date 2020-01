El escritor Pelayo Arango apadrina la campaña ‘Diez causas para un invierno solidario’ Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 16:00 h (CET) El único autor de aforismos de España dona sus libros a 10 organizaciones con diferentes sociales en una iniciativa inédita El escritor Pelayo Arango Lara, el único autor español de aforismos, ha lanzado la campaña filantrópica ‘Diez causas para un invierno solidario’, en la que donará algunos de sus libros a organizaciones no gubernamentales de diversos ámbitos sociales.

Se trata de la primera edición de una iniciativa de este tipo en nuestro país. Se llevará a cabo durante todo el invierno y gracias a ella el autor vallisoletano donará un ejemplar de sus obras de aforismos originales a un total de 10 organizaciones cuyo cometido está relacionado con alguno de los ‘Días Internacionales’ que se celebren entre enero y marzo de 2020.

Las organizaciones, seleccionadas por su trabajo y lucha diaria para hacer un mundo mejor, son la Asociación ‘Paz Ahora’, cuya elección se vincula al hecho de que el 30 de enero es el Día Mundial de la no violencia, la Fundación Kirira, ya que el 6 de febrero es el Día Mundial de tolerancia cero con la mutilación genital femenina, la Fundación Justicia Social de los Graduados Sociales de España, porque el 20 de febrero es Día de esta causa, y la organización CESIDA, aprovechando el 1 de marzo, Día de la cero discriminación.

También se han elegido a la Asociación Áreas Verdes, debido a su defensa del planeta -el 3 de marzo es el Día de la Naturaleza-, la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal ‘ADAER’, por su vinculación con los problemas en los riñones y que todos los 9 de marzo realiza una especial campaña concienciadora, la Asociación 11M, cuyo nombre conmemora la fecha simbólica del 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la Asociación AGAF, que lucha por el reconocimiento de los afectados por el Glaucoma y su Día Mundial es el 12 de marzo, y la Fundación Nacional de Hipertensión Pulmonar, relacionada con el Día Europeo de prevención de riesgo cardiovascular, previsto para el 14 de marzo.

Para cerrar el abanico de organizaciones, el escritor enviará un ejemplar de su último libro, ‘Un viaje de ida y vuelta’, al ‘Club Los Amigos’, asociación sin ánimo de lucro dedicada al ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad. El 21 de marzo, día que se cierra el invierno y se da la bienvenida a la primavera, es también el Día Mundial del Síndrome de Down, una de las afecciones con las que la entidad madrileña trabaja, entre muchas otras.

La campaña se enmarca en el compromiso del escritor y filántropo castellano con la solidaridad, la ayuda al prójimo y la responsabilidad social. En su empeño por devolver a la sociedad lo que él ha recibido de ella, colabora asiduamente con ONGs, asociaciones y fundaciones, para las que realiza siempre una edición especial de cada uno de sus libros, los cuales dona íntegramente a dichas organizaciones.

Delfina Balonga, responsable en la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), expone que su entidad se identifica con los valores solidarios de la campaña. “Las personas necesitan algunas veces apoyo personal y emocional, comprensión y transmisión de conocimiento para hacerles más grandes y enfrentarse mejor a sus problemas. En nuestra asociación nos centramos en aquellas personas más vulnerables y todas las campañas que se realicen en solidaridad con las personas con problemas resultan siempre de mucha utilidad. Por ello queremos hacer constar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a esta iniciativa. Todo lo que se haga por los demás es siempre poco”, ha declarado.

Por su parte, Shasdiva Arana, Coordinadora de Ocio en ‘Club Los Amigos’, también ha agradecido la iniciativa. “En esta época llena de conflictos y poca humanidad, cualquier gesto solidario es digno de reconocimiento”, ha sentenciado.

Arango ha mostrado su esperanza por conseguir soluciones y ha alabado el trabajo de las organizaciones: “Ojalá pronto se consigan avances en todas las causas que apadrinamos. El trabajo que hacen las asociaciones y ONG es increíble. Su implicación resulta fundamental para que la sociedad tenga la oportunidad de desarrollarse en las mejores condiciones posibles. Son un ejemplo de cómo luchar por un mundo más justo”, ha declarado el escritor.

Pelayo Arango Lara es el único autor de aforismos propios u originales de España, además de coach, psicoterapeuta infantil, pedagogo y psicopedagogo. Como escritor, aborda factores que afectan a la esencia del ser humano tales como el amor, la familia, la amistad, el miedo o el dolor empleando frases cortas que dan sentido a cada uno de estos temas para aportarles otra dimensión. En sus libros, Pelayo explora la vida cotidiana, la realidad de las personas, sus luces y sus sombras, y crea un mosaico de mensajes inspiradores.

Obra y formación

Nacido en Madrid en 1979 pero afincado en Valladolid, Pelayo Arango es autor de tres libros: Mis Pensamientos (2014), La Filosofía del Dar (2016), y Un Viaje de Ida y Vuelta (2018). Actualmente, culmina los preparativos para el lanzamiento de su cuarta obra.

Es Licenciado en pedagogía por Universidad Pontificia de Salamanca, y en psicopedagogía por la misma universidad. Ha obtenido también un Diploma de Estudios Avanzados en Coaching como proceso para mejorar el rendimiento de la Comunidad Educativa: Docentes Alumnos y Profesores. En la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ha cursado un Máster en Inteligencia Emocional y un Máster en Coaching, y en la Universidad Pontificia de Salamanca, un Máster en Metodología de la Investigación de las Ciencias Humanas y Sociales. También se ha formado como Practitioner en Programación Neuro Lingüística en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Actualmente, está realizando un Doctorado en Psicología en la Universidad de Valladolid.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Fundación Adecco expone los 10 empleos más demandados en España para 2020 En España, el 74% de la energía será renovable en 2030 Altrient da las claves para incorporar los nutricosméticos liposomales en la rutina QeChic abre su primera tienda de muebles, iluminación y decoración en Madrid Smartick diseña un test online y gratuito que permite detectar el riesgo de discalculia en niños españoles