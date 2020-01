Delivinos Urban Gourmet presenta su bazar gourmet afrodisíaco para San Valentin Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 16:01 h (CET) El cacao contiene elementos que le han supuesto capacidades afrodisíacas, relacionadas con la serotonina que renueva el rendimiento sexual. Otro de los productos estimulantes más populares es el champagne. Todo un clásico, elegante, frío, dorado y burbujeante, que se ha convertido en una bebida ideal para celebrar y favorecer la excitación en una cita de dos; si se sirve con fresas, se obtendrá una combinación explosiva. San Valentín se acerca y Delivinos presenta una selección de productos afrodisíacos Estos productos promueven la elevación de la serotonina, que renuevan el rendimiento sexual .Además si se sirven con fresas, la fruta de los juegos eróticos por antonomasia, se obtendrá una combinación explosiva. Llegó la hora de dedicar tiempo a la relación:

De venta en Delivinos:

LOUIS ROEDERER Brut Premiere

Louis Roederer, uno de los champagnes franceses más prestigiosos del mundo, se elabora cada año en torno a la misma búsqueda de equilibrio, el punto exacto entre frescura y exuberancia, fino y sabroso a la vez, juvenil y maduro, con una textura particular que lo sitúa entre vino de aperitivo y de gastronomía. Sabor vibrante, fresco y generoso. PVP 48 euros

Champagne Taittinger

El champán Taittinger es toda una tradición iniciada en la década de los treinta. Desde el comienzo la empresa destacó por su osadía vanguardística en la elaboración posterior de su materia prima esencial: la uva Chardonnay. Posee un color pajizo claro, iluminado con reflejos dorados y un destello intenso. Con efervescencia fina e impetuosa, aroma muy expresivo, abierto y afrutado. Desprende delicadas notas de frutas como el melocotón o el albaricoque y fragancias de flores blancas. PVP 39,20 euros

Veuve Clicquot

El champagne de lujo Veuve Clicquot consigue reconciliar dos elementos opuestos: la complejidad y la sedosidad, y mantenerlos en perfecto equilibrio con un aroma intenso y mucha frescura. Ideal como aperitivo y perfecto para acompañar una comida. PVP 46 euros

Chocolates Mantuano

Chocolate venezolano artesanal que se fabrica con granos de distintas regiones del país, con lo que se obtiene un chocolate de altísima calidad. Los packagings están diseñados por reconocidos artistas venezolanos. Giovanni Conversi, el fundador de la marca, lo recomienda tomar con un Ron añejo 12 años, una experiencia inigualable. Con leche y limón, con granos de café e incluso con ají picante son solo algunas de sus creativas propuestas. PVP 14,85/3 tabletas​

Chocolates Maxim´s de París

Desde 1893, Maxim's de París ha desarrollado productos finos de calidad sublime para seducir a los paladares más exigentes. La selección de la materia prima es su prioridad y cuentan con expertos culinarios de renombre que crean recetas excepcionales y de alta artesanía francesa.

Con productos de cacao puro, su experiencia les permite ofrecer productos de lujo, tanto a nivel gustativo como estético. PVP 19,95 euros

Acerca de Delivinos

En el barrio de Salamanca, se encuentra Delivinos. Una de las mejores y más especiales tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. Posee una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, productos de alta gama como caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, y también bienes para el día a día como quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. ¿Un plus? Cuentan con una intuitiva tienda online, hacen envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos.

¿Dónde?: Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos.

www.delivinosweb.com

Teléfono: 910 580 970

Instagram: @delivinos

Facebook: @delivinosweb

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.