Curso de serigrafía online promocionado por Pintor.top Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 12:07 h (CET) Cada vez es más frecuente ver la aparición de cursos online de toda índole. Esto se debe a que cada vez más usuarios demandan cursos con modalidad online a través de streaming o webinars El directorio online de pintores Pintor.top, con sede en Huelva, promociona este curso de serigrafia online adaptado a todo tipo de público y enfocado sobretodo a amantes de la serigrafía y la pintura en general.

En este curso se enseña de cero a cien a realizar serigrafías sobre textil.

Sus profesores son Alex Cuesta, ideólogo, y Estefanía Lucini, Diseñadora Gráfica e ilustradora, ambos expertos en serigrafía.

La serigrafía se puede considerar como una herramienta de creación 100% democrática al servicio de todos y de muy fácil acceso.

Estos expertos han trabajado para marcas locales, artistas e ilustradores y todos aquellos que han querido darle un valor añadido a sus creaciones con el hecho a mano y la edición limitada.

Aparte de los cursos presenciales su taller funciona como un verdadero gimnasio de serigrafía. Los usuarios que ya conocen esta técnica suelen acudir a su taller presencial a realizar sus proyectos personales. Trabajan por encargo y también realizan proyectos propios para estar en continua experimentación.

Se trata de una técnica simple, sencilla e intuitiva, con la que se aprende a utilizar diferentes tipos de pintura aplicados mediante el método de la serigrafía.

Con este curso se enseñará a aplicar diseños con la estampación obteniendo unos resultados realmente originales.

Se aprenden métodos que permiten estampar serigrafía en un espacio reducido, sin una infraestructura sofisticada, ni material fotosensible.

También se enseña a realizar patrones únicos, a organizar la zona de trabajo, la elección de materiales de calidad, cómo construir una pantalla casera en caso de no poder disponer de una pantalla profesional, etc.

Las dos técnicas que se aprenderán dentro de este curso son las siguientes:

Vinilo adhesivo: Con esta técnica se aprenderá a aplicar pintura sobre un vinilo adhesivo previamente recortado mediante un diseño realizado a mano o de manera digital.

Dibujo directo: Con la técnica del dibujo directo se aprenderá a pintar directamente sobre el soporte emulsionado para poder realizar diseños más manuales y con un diseño más natural.

En este curso también se enseñará cómo lavar las pantallas de serigrafía para poder volverlas a reutilizar en más de una ocasión y ahorrar así tiempo y dinero en la fabricación o compra de una nueva.

Este curso de serigrafía es la manera perfecta de adentrarse en esta técnica que cuenta con más de 3000 años de historia, siendo el imperio chino el primero en utilizarla.

Además, Pintor.top ha promocionado este curso con un descuento especial por el que se puede adquirir, es un pago único y se obtiene acceso al curso de por vida y con total garantía.

Es posible encontrar más información en cursoserigrafia.com

