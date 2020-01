CCN ENVIRONMENT encargada de una obra de arte emblema de la emergencia climática al artista Ribera Girona Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 08:07 h (CET) El Arte, creador de la consciencia y con la urgencia de actuar de forma inmediata frente al cambio climático y la contaminación, se convierte en una gran ayuda frente al mayor desafío de la Humanidad, nada menos que su supervivencia Rody Sánchez de Miguel, CEO de CCN ENVIRONMENT, empresa leader en la captacíon de CO2 con su exclusiva tecnología de Biomasa Marina ( www.ccnenvironment.com ) , caracterizado por participar en numerosos proyectos que además de dar resultados positivos frente a la contaminación, ofrecen información al público de las consecuencias reales y dramáticas del cambio climático.

Durante el año 2020, CCN ENVIRONMENT, procederá al establecimiento entre otros de un Label Certificado para diferentes productos de consumo, que ofrecerán información al consumidor sobre un producto limpio de emisiones de gases a efecto invernadero. Siendo el Label " Bio" del planeta. La emisión de CO2 durante la fabricación y/o transporte será automáticamente reducida via la tecnología patentada de CCN ENVIRONMENT y la reforestación. Los alimentos o productos de este Label tendrán un Balance Carbono Neutral o Negativo.

Hoy paradójicamente, numerosos productos "Bio", saludables para el ser humano, se presentan con cantidades muy importantes de CO2 durante su fabricación y sobre todo su transporte, dañando el planeta.

"EMERGENCY" ( Foto ) , nombre de la última obra de Arte del artista español Ribera Girona.

Testigo directo como hombre y artista de las vicisitudes que le tocaron vivir, Manuel Ribera Girona avanzando con toda su obra a lo largo de su vida, ha logrado crear una llamada a la conciencia a través del Arte.

Sobrio en los recursos y sabio en la ejecución técnica, basada en una larga trayectoria como escultor y pintor, y desarrollando un concepto infrecuente en el Arte, pues al contrario de agradar, se presenta buscando conmover, sacudir, incluso horrorizar, para causar un efecto auténtico y duradero en la conciencia del espectador.

Tras una obra estética que pretendía unir al ser humano con la naturaleza en un ideal armónico, logra romper aquí los tabúes para acercarnos al universo del dolor y el sufrimiento, la cara oculta de un mundo difícil de ver.

Los personajes de sus obras, lejos del espectáculo de la belleza, revelan una decadencia generalizada que lejos de haber desaparecido con el tiempo se prolonga hasta el presente, amparada en formas invisibles que envuelven y atenazan y de las cuales, de alguna manera, la sociedad es cómplice.

La propuesta vital de Ribera Girona rechaza ser complaciente con un mundo que se destruye a causa de su propia ignorancia y reclama la atención sobre los puntos oscuros de la historia,con la finalidad de no volver a cometer los errores del pasado. Surge con la expectativa de ser una experiencia de la que el espectador salga transformado, siendo este el objetivo de la obra, enfrentarnos a una realidad que se niega y que desgarra haciendo reflexionar.

Presencia de su obra a la próxima COP26 de Glasgow, participar de forma activa en el nuevo Museo del Cambio Climático de New York City, una página web que engloba toda la información refrerente a su obra, etc, apreciados como numerosos proyectos de este artista, siendo cada día mas valorado cuando el planeta más lo necesita.

