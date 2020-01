​La revolución de la cosmética facial con Atache

Al entrar en la treintena, nuestra piel empieza a sufrir el envejecimiento de sus células, porque su actividad empieza a ralentizarse. Síntomas como la pérdida de iluminación y brillo en el rostro, pérdida de firmeza y volumen; así como la aparición de arrugas de expresión empiezan a manifestar dicho envejecimiento.

Pero, antes de llegar a esa edad, es necesario mantener un cuidado intensivo de nuestra piel, de manera que, en el momento en el que las células empiecen a ralentizarse, como medida preventiva. Esos cuidados deben hacerse con productos de máxima calidad, pues los resultados serán los mejores.



Atache es una marca de cosmética española especializada sobre todo, en el cuidado facial en general, con una amplia gama de productos, que incluye varias líneas especiales antienvejecimiento y antiedad compuestas por principios activos naturales, que aportan a la piel del rostro luminosidad, firmeza e hidratación.



Las líneas principales de Atache Con una experiencia de 30 años, esta marca española de cosmética agrupa su producto en cinco líneas principales: Vital Age Retinol (línea antiarrugas), Be Sun (fotoprotección), CVital (antioxidante), Lift Therapy (reafirmante) y Despigment (rutina antimanchas).



Estas líneas permiten un cuidado integral de la piel del rostro, así como soluciones a diferentes efectos de la edad en la piel de la cara.



Recupera la suavidad El envejecimiento de la piel puede ser debido a múltiples factores, desde la misma edad (como hemos dicho, a partir de los 30 años se empiezan a manifestar sus síntomas en la piel del rostro), el grado de exposición solar, las hormonas e, incluso el tabaco; todos ellos provocan que se pierda firmeza y elasticidad.



La línea Vital Age Retinol es un tratamiento intensivo antiarrugas que previene, pero también reduce la formación de arrugas y líneas de expresión. Sus principios activos son el Retinol Puro y la Coencina Q10, dos elementos muy potentes que atenúan el cansancio, iluminan el rostro y difuminan imperfecciones.



Protégete del sol El Poludopium leucotomos es la base de la línea Be Sun. Se trata de un elemento vegetal que se caracteriza por su alto poder fotoprotector, a la vez que actúa como antioxidante, de manera que, no sólo protege la piel, sino también previene los efectos nocivos del sol.



Esta línea se enfoca, no tanto para el uso a la hora de tomar el sol, sino como protección y prevención diaria. Además, está pensada para llevar esta protección a todo el año, no sólo a la época estival, con la posibilidad de realizar el tratamiento no sólo a nivel tópico, sino también oral.



Vitalidad para tu piel El estrés, la polución, el exceso de sol o los cambios bruscos de temperatura, producen radicales libres que dañan las células de la piel y aceleran la aparición de signos de envejecimiento prematuro: arrugas, líneas de expresión, pérdida de elasticidad y falta de luminosidad en la piel.



Atache es una de las marcas pioneras en el tratamiento facial con Vitamina C, gracias a su línea CVital. Su efecto principal es la acción antioxidante y antiedad que tiene esta vitamina al combinarse con Vitamina E y ácido lipoico. Sus efectos reparadores son muy visibles, ya que se consigue reducir la longitud y profundidad de las arrugas hasta en un 17%.



Reafirma la piel de tu rostro Con el paso de los años y otros factores externos, la piel pierde colágeno, elastina y ácido hialurónico, unas sustancias que dan sostenibilidad natural a la piel, al proporcionar elasticidad y firmeza.



La línea LiftTherapy actúa como un lifting natural a todos los niveles de la estructura de la piel en rostro, cuello y escote. Atache propone tres fórmulas basadas en el ácido hialurónico, que ejerce un efecto lifting al reafirmar, hidratar y regenerar.



Rutina antimanchas Con la edad y los cambios hormonales, y la acción solar por añadidura, puede prodirse hiperpigmentación, o lo que es lo mismo, un cambio en la coloración de la piel o de las mucosas, causado por el depósito en la epidermis o en la dermis.



Una de las maneras de prevenir la hiperpigmentación puede ser el utilizar cremas con protección alta durante todo el año. Pero, una vez aparecen las manchas, también es necesario llevar a cabo una rutina despigmentante para aclarar estas manchas.



Despigmen P3 es una formulación basada en una combinación de activos despigmentantes y antioxidantes que se sincronizan con la acción regeneradora y fotoprotectora del Polypodium leucotomos, un helecho con propiedades antioxidantes y acción fotoprotectora. Asimismo, el extracto de regaliz es un despigmentante natural, con propiedades antioxidantes. Además, este efecto antioxidante se completa con la acción de las vitaminas A, E y C que también foman parte de la formulación de esta línea.



Como puede verse, Atache ofrece una amplia gama de productos destinados a la protección y prevención, pero también para solucionar los diversos problemas que la piel muestra cuando empieza a tener síntomas de envejecimiento.