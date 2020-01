​Energía renovable en España, objetivo Europa El panorama desolador que ya se está viviendo a nivel global no permite tomar otra dirección Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 29 de enero de 2020, 09:52 h (CET)

La escalada de producción energética renovable en España vuelve a batir su propio récord, añadiendo, en el pasado 2019, 6.456 megavatios más a su parque de generación electricidad, aproximadamente un 37,5 % de su producción total. Este porcentaje es demasiado bajo si se quiere llegar al objetivo planteado por el Parlamento Europeo de llegar al 100 % en el 2030.



El sistema nacional de generación de electricidad ha alcanzado un nivel nunca antes registrado. Nada menos que 110.000 megavatios de potencia eólica, fotovoltaica, hidráulica, nuclear y térmica convencional, es decir, la que se genera a partir de los combustibles fósiles. Del total de la demanda, el 37´5 % de los kilovatios hora consumidos los aportaron las energías limpias y renovables.



Según la propia Red eléctrica de España, en este momento es algo más de 55 gigas el contingente de las renovables. De esos 55.247 Mw, un 46 % corresponde a la energía producida por las instalaciones eólicas, el 16 % a la fotovoltaicas y el 38 % restante se reparten entre otro tipo de tecnologías renovables, como la hidráulica, la solar térmica y la biomasa.



Estado actual de las energías renovables en España Existe una presión mediática, social y económica, además de política, por parte de Europa para avanzar en la inversión de infraestructuras que logren una mayor producción de energía renovable en España.



Después de la retirada del llamado impuesto al sol que impuso el gobierno popular, se espera un fuerte crecimiento tanto por parte del autoconsumo como por la proliferación de instalaciones estatales e industriales que generen este tipo de energías limpias.



En estos momentos, no existe ningún impedimento legal para crear estructuras como la Terminal 2 del Aeropuerto de Dubai, donde se van a instalar nada menos que 15.000 placas solares. Una instalación que va a reducir notablemente las emisiones de carbono de un centro de este tipo, además de promover el ahorro de 300.000 euros en facturas de electricidad al año.



Para saber más sobre la legislación que existe en España en materia de energía solar, consultamos a AnbeloSolar sobre instalaciones fotovoltaicas. En este sentido, hicieron mención a la necesidad de una regulación estable en todo el sector, que garantice la seguridad jurídica. Una condición vital para conseguir atraer inversiones que permitan el desarrollo de la producción energética limpia y renovable a partir de la luz solar en este país.



Objetivos a cumplir según el PNIEC para el 2030 Los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la siguiente década, 2021-2030, se fundamenta en la reducción de gases de efecto invernadero en un 21 % respecto a 1990.



Para lograr este punto de inflexión es imprescindible la penetración de las energías renovables y de eficiencia energética en el sistema estructural de la nación. Un plan estratégico que se enmarca dentro de una hoja de ruta que tiene como destino la descarbonización completa en el 2050.



A partir de un análisis coste – eficiente, con la neutralidad tecnológica como eje en busca de la optimización de resultados tanto a nivel social como económico, de salud y respeto al medioambiente, se establecen los siguientes objetivos;



Llegar hasta el 21 % en la reducción de efectos de gases invernadero en relación al pasado 1990, como ya se ha comentado. Alcanzar una producción de un 42 % de energías renovables sobre el consumo total de la energía. Así mismo, se debe llegar a un 39,6 % de mejora en la eficiencia energética.



En cuanto a potencia y capacidad, el objetivo no es otro que el de instalar cerca de 30 GW antes de la fecha definitiva del 2030. En cuanto al total de la potencia de renovables que habría que añadir asciende hasta los 57 GW y hasta los 6 GW de almacenamiento divididos entre los 3,5 GW necesarios para el bombeo y los 2,5 GW para las baterías. En relación a la financiación, para el conjunto de la instalación de toda esta capacidad fotovoltaica se van a necesitar más de 20.000 millones de euros de financiación.



No hay otro camino El panorama desolador que ya se está viviendo a nivel global no permite tomar otra dirección. El sector de la fotovoltaica es el que está más comprometido con la sostenibilidad y con la reducción de los efectos que la emisión de gases invernaderos está produciendo en todo el planeta.



La inversión en este tipo de producción de energía contribuirá de forma definitiva y positiva en la huella de carbono que las instalaciones humanas han construido a lo largo y ancho de la Tierra. El camino a recorrer está claro, pero para transitarlo se necesitará una mayor voluntad política, que, en la mayoría de los casos, solo llega gracias a un aumento de la presión social.



