​Nearby Sharing la nueva plataforma de Android para intercambiar archivos Más que un misterio se trata de un desconocimiento el saber la fecha del lanzamiento de Nearby Sharing Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 29 de enero de 2020, 09:08 h (CET) Nearby Sharing, es el nombre de la plataforma que Android, el sistema operativo de Google, está desarrollando para facilitar el intercambio de archivos entre dispositivos con el mismo sistema operativo.



Recordemos que, la movilidad de archivos entre dos dispositivos Android ha sido facilitada por las aplicaciones móviles existentes en el mercado. Pese a que no existe una forma nativa de hacerlo, y mucho menos a una velocidad muy alta, la empresa ha visualizado este cambio en un nuevo proyecto que lo permitirá.



Algunos hablan sobre Android Beam, una característica de los sistemas operativos Android para móviles que permite transferir datos a través de un campo cercano. Sin embargo, ha sido todo un fracaso, considerando lo lento que funcionaba y generando un corte presupuestario por parte de Google. Es decir, hay que empezar con uno nuevo y su nombre es Nearby Sharing.



¿Qué es Nearby Sharing? Nearby Sharing es el nuevo nombre del servicio que, dentro de Google se trataba de un AirDrop de Android. Es un sistema de intercambio de archivos que funcionará con la función FastShare. Se trata de una plataforma muy básica que facilita el intercambio de datos a través de conexión WiFi.



Google, con este desarrollo, busca convertirse con Android, en un sistema operativo de envíos y recepción local de archivos, bajo un concepto de eficiencia absoluta. Esto, tal y como lo hace Apple en iOS y MacOS. Sin embargo, no se tiene una fecha clara del lanzamiento de esta nueva función pero el reciente cambio de nombre podría anticipar el lanzamiento.



Nearby, se traduce al español como “Cercano” algo que no es casualidad para Google. Se trata de un proceso de transferencia de archivos entre dispositivo, con la principal condición que estén muy cerca uno del otro. Se habla de hasta menos de medio metro de separación como distancia máxima permitida.



Este tipo de transferencias de archivos, en tiempo record, es fundamental en muchas plataformas. Como el PCB Gerber viewer que comunica en tiempo real al diseñador con el cliente, y este puede ir viendo los resultados. El objetivo es minimizar tiempos en las transferencias de datos y eliminar los engorrosos pasos que actualmente existe para lograrlo.



¿Cómo será el funcionamiento de Nearby Sharing? Será que, ¿Con solo buscar otro equipo, ponerlo muy cerca uno del otro, activar Nearby Sharing y presionar “Compartir” podremos intercambiar archivos muy grandes rápidamente? Pues sí, pero aquí explicaremos un poco más a detalle cómo lograrlo:



Al ser un servicio de Google para móviles se debe descargar en tu equipo y en el otro dispositivo a compartir



Una vez hecho, se activa el servicio y su respectiva función de intercambio. Esto, a través de un menú muy simple en donde se debe presionar el botón “compartir”. Automáticamente, el dispositivo base buscará al su alrededor qué equipos están disponibles para el intercambio FastShare.



Como si estuvieras seleccionado un equipo de conexión por Bluetooth, sincronizar ambos dispositivos pero con la única condición de estar “realmente cerca”



El método de conexión e intercambio entre archivos muy grandes, podría ser en colaboración con ambos equipos. A través de la conexión WiFi, Bluetooth y WiFi Direct. Con esto se puede blindar una transferencia de paquetes, sin importar el tamaño, a una rápida velocidad.



¿Cuándo será el lanzamiento de Nearby Sharing? Más que un misterio se trata de un desconocimiento el saber la fecha del lanzamiento de Nearby Sharing. Este “intercambio cercano” que Google está desarrollando marca el inicio y un cambio en la forma de intercambiar archivos entre - por ahora – equipos Android.



Sin embargo, conociendo el estilo de Google y sus lanzamientos, quizás lo haga en el Android 10.0. Sin embargo, como la herramienta se encuentra dentro de los servicios de Google Play, quizás su presentación sea más dadivosa con los usuarios.



Es decir, llegue a la mayor cantidad de equipos con Android y sea solo una opción de actualización en la mayor parte de los dispositivos con Google Mobile Services (GMS); lo que significa que aquellos equipos si GSM no podrán disfrutar de Nearby Sharing.



