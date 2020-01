Sqrups!, la cadena de outlets urbanos que hace negocio evitando el desperdicio de alimentos Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 17:07 h (CET) En 2019 prefirió vender más de 150 productos rebajados a menos de 10 céntimos, antes que tirarlos, en total mas de 300.000 unidades La compañía española Sqrups!, especializada en la venta de artículos procedentes de finales de campaña, liquidaciones, excedentes, o descatalogados, ha anunciado que durante 2019 vendió más de 150 productos a menos de 10 céntimos. “Hacemos verdaderas locuras con tal de no tirar comida a la basura”, afirma su fundador y director general Iñaki Espinosa.

“Y lo mejor de todo, añade, es que nuestros clientes encuentran grandes productos a precios ridículos, y nosotros hacemos negocio”. De hecho, la compañía ha iniciado este ejercicio con 54 tiendas operativas repartidas por toda la geografía nacional, y en 2019 facturó 12 millones de euros, un 20% más que en el año anterior.

¿Qué se puede encontrar en las tiendas Sqrups!?

Depende, pues todos los días la oferta de la compañía varía y lo que hoy puede comprarse, mañana probablemente ya no esté. Un 38% de las ventas de Sqrups! son productos de alimentación. En algunos casos cafés italianos de muy alta calidad que por un cambio de embalaje ya no pueden venderse en el canal tradicional, panettones que se han quedado sin vender en Navidad y ahora es posible sacar al 15% de su precio habitual, vinos franceses con algún pequeño deterioro en su etiqueta, así como productos de consumo diario y con una vida muy corta que, “llegados a su fecha de consumo preferente, les ponemos un precio ridículo para dar una solución real al desperdicio alimentario”, afirma Espinosa.

El otro 62% de producto en las tiendas Sqrups! lo conforman artículos de uso diario de droguería, artículos de papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos.

Otros datos de interés

En conjunto, Sqrups! ha comercializado más de 3.000 productos distintos en 2.019, con un precio medio de 0,80 euros, y con una margen de beneficio medio del 36% que han supuesto la aparición de un modelo de negocio desconocido hasta la fecha en nuestro país y que ya le ha llevado a abrir 54 tiendas (15 de ellas propias y 39 franquiciadas) tanto en grandes ciudades como Madrid, donde cuenta con 8 tiendas, hasta en poblaciones como Rubí, en Barcelona; Torrent en Valencia; San Fernando o Puerto Real en Cádiz; Almansa en Albacete o Seseña en Toledo, entre otras.

Otras cifras llamativas de la compañía son, por ejemplo, que todos los productos cuentan con garantía de satisfacción de 30 días; que el 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas; o que la venta de su productos hasta agotarse oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas, en el 90% de los casos.

Sqrups! renueva completamente su propuesta comercial cada mes y medio, e incorporan unos 50 productos nuevos aproximadamente cada semana, lo que garantiza que cada vez que el consumidor acude a una de sus tiendas tendrá una oferta distinta.

Previsiones

El objetivo de la compañía Sqrups! es crecer durante 2020 hasta los 70 establecimientos e incrementar su facturación hasta los 16 millones. “Pero, sobre todo, nuestro mayor interés es ofrecer soluciones reales de consumo responsable y contribuir a evitar el despilfarro existente en el sector del consumo” “Para nosotros es un orgullo el haber rescatado más de 7 millones de artículos en los últimos 12 meses, que sumaban, entre otros, 400 toneladas de alimentos o 52.000 litros en artículos de droguería. Artículos nuevos que se habrían convertido automáticamente en residuos si nuestros clientes no hubieran confiado en este modelo”, concluye el directivo.

