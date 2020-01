VASS redefine su modelo organizativo para afrontar los retos de su nueva estrategia de crecimiento Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 16:43 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales inicia 2020 con un modelo organizativo renovado en el que Eduardo Lorente Fuentes y Álvaro Sánchez Pozuelo asumen nuevas responsabilidades. VASS crea dos grandes áreas --Dirección de Desarrollo de Negocio y Dirección Internacional-- para definir la estrategia de cada mercado y los objetivos de negocio de cada país. Toda la oferta de consultoría estratégica y de transformación quedará unificada bajo una única Gerencia de Consultoría Más global, más escalable y más maduro. Así es el nuevo modelo organizativo que la empresa líder en soluciones digitales VASS ha definido, en este comienzo de año, para alcanzar los objetivos marcados en su nueva estrategia de crecimiento.

El nuevo organigrama contempla la creación de dos grandes áreas: Dirección de Desarrollo de Negocio, liderada por Eduardo Lorente Fuentes, y Dirección Internacional, asumida por Álvaro Sánchez Pozuelo.

Ambos directores de mercado afrontan el reto, desde sus nuevas responsabilidades, de continuar la transformación de la compañía haciéndola crecer exponencialmente en los próximos años.

El nuevo director de Desarrollo de Negocio, Eduardo Lorente Fuentes -que continúa al frente también del mercado de Banca- explica que uno de los desafíos más importantes que asume "es la definición de la estrategia y propuesta de valor vertical de VASS acorde a las necesidades de los clientes, así como el traslado de este conocimiento, junto a la dirección del Área Internacional, a los países en los que operamos".

"Tenemos el reto de posicionar a la compañía como un auténtico referente dentro del mercado TIC, para lo que cuento con un gran equipo de profesionales que me ayudará a presentar soluciones innovadoras y eficientes a nuestros clientes", añade Lorente.

Por su parte, la Dirección Internacional queda bajo la responsabilidad de Álvaro Sánchez Pozuelo, quien seguirá siendo director de Telco & Media y ahora, además, aglutinará las operaciones de VASS en los 8 países en los que la empresa presidida por Javier Latasa apuesta por "el crecimiento exponencial en el volumen de negocio y por la continuidad en la aportación al beneficio del Grupo".

"Trasladar la propuesta de valor sectorial existente en España a las diferentes regiones y aprovechar las dinámicas positivas entre las diferentes unidades del grupo serán los principales objetivos que permitirán asegurar e incrementar los niveles de penetración de VASS en estos mercados y aprovechar al máximo la creación y desarrollo del talento de las diferentes empresas del grupo", argumenta Sánchez Pozuelo.

De forma paralela a la creación de estas dos grandes áreas, toda la oferta de consultoría de Grupo VASS ha sido agrupada en una única Gerencia de Consultoría de Negocio que dirigirá Ignacio de Sopeña dentro del área de Operaciones. Esta tendrá el objetivo de aglutinar toda la propuesta de valor relacionada con los proyectos de consultoría estratégica y de transformación.

En el resto del equipo directivo de Grupo VASS no ha habido cambios: Gonzalo Trigo sigue asumiendo su responsabilidad como CTO y Jorge González, la de COO.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.