La UPC School renueva las ayudas Employment Help para profesionales en desempleo

martes, 28 de enero de 2020, 15:51 h (CET)

martes, 28 de enero de 2020, 15:51 h (CET) La UPC School, entidad que gestiona la oferta de formación permanente de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pone al alcance de los profesionales en situación de desempleo las ayudas Employment Help para la realización de programas de formación de posgrado Esta nueva edición recoge una selección de 50 másters, posgrados y cursos en arquitectura, ingeniería, TIC y management seleccionados entre la amplia oferta de formación de la UPC School para este segundo cuatrimestre del curso académico 2019/2020.

La UPC School se compromete con estas ayudas a relanzar la carrera de aquellos profesionales que actualmente estén en paro. El objetivo es crecer su talento a través de programas que, gracias a su adecuación constante a las demandas del mercado, inciden directamente en mejorar su empleabilidad profesional.

La formación de la UPC School estádiseñada para hacer crecer las competencias de los profesionales en las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Edificación; Ingeniería Civil, Industrial, Naval, Marina y Náutica; Gestión y Organización de Empresas; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Ciencias y Tecnologías de la Salud y Tecnologías de la Información y la Comunicación; y cuenta con el aval dela investigación y la transferencia de conocimiento de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), así como por la vinculación de más de 300 empresas que participan en los programas formativos.

Los únicos requisitos para solicitar la ayuda Talent Help son estar en situación de desempleo en el momento de solicitar la ayuda y estar admitido en el programa para el que se solicita la ayuda.

Las ayudas Employment Help cubren un importe de 35 € por ECTS en la matrícula de una selección de programas de formación permanente. La fecha límite de solicitud se fija en hasta 7 días naturales antes del inicio de cada programa formativo. El número de ayudas del programa Talent Help es limitado. Su otorgamiento estará sujeto a un proceso de evaluación por parte de un Tribunal de Resolución, que determinará los beneficiarios de las ayudas.

