El Meeting & Incentive Summit vuelve a congregar al mercado español de eventos, reuniones e incentivos Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 16:04 h (CET) El MIS es una conferencia-workshop de un día, creada para que los organizadores nacionales e internacionales de reuniones e incentivos puedan conocer de primera mano a los mejores proveedores, espacios, destinos para sus eventos, reuniones e incentivos. A través de un programa formativo y de experiencias, la conferencia-workshop enseñará a los 500 profesionales de eventos cómo conseguir que sus eventos profesionales sean inolvidables El MIS 2020 se enfoca en cómo se organiza los eventos eXtraordinarios.

A través de un programa formativo y de experiencias, la conferencia-workshop enseñará a los 500 profesionales de eventos cómo conseguir que sus eventos profesionales sean inolvidables.

El próximo miércoles 05 de febrero, Grupo eventoplus organizará la 8ª edición del MIS (Meeting & Incentive Summit) en IFEMA Palacio Municipal, Madrid, el gran encuentro del mercado ibérico de eventos, reuniones e incentivos.

El MIS es una conferencia-workshop de un día, creada para que los organizadores nacionales e internacionales de reuniones e incentivos puedan conocer de primera mano a los mejores proveedores, espacios, destinos para sus eventos, reuniones e incentivos.

Be eXtraordinary!

Los eventos son emociones, sensaciones, experiencias. Comunicar mensajes de forma clara y hacerlo a través de estímulos positivos y experiencias inesperadas es una forma fuerte y duradera de conseguir una reacción y un cambio en los asistentes. El MIS busca ayudar a los organizadores a entender y diseñar eventos extraordinarios. Cada evento debe tener su factor X que lo convierta en “X-ordinary”, que es lo que lo va a hacer especial. Hablan de formatos originales de comunicación, sesiones participativas, tecnologías wow! o aplicación de métodos como el design thinking o la creatividad colaborativa.

eXperiencias eXtraordinarias

Durante un día, los asistentes pueden disfrutar y experimentar con actividades, formatos dinámicos y aprender de mano de los expertos como Ben Moorsom que hablará de su metodología de ‘Neuroscaping’, la investigación en neurociencia y psicología para el diseño de experiencias, Steve de Wit que contará el poder del ‘mental training’ para sacar el máximo potencial de las personas. Entre las experiencias divertidas, se incluyen la música y el baile, relajantes como un buen masaje 3D o la Dragón, un espacio 3D formado por miles de pixeles e interacción en tiempo real.

La RSC se incorpora en el MIS

Involucrarse en causas sociales también es eXtraordinario. El MIS se ha aliado con Auara para lanzar un gran reto al sector español de eventos: convertir el consumo de agua en los eventos en una acción con un impacto social y sostenible tangible. El reto: llegar a las 150.000 botellas vendidas en esta campaña durante el año 2020, cuyo beneficio íntegro se destinará a un proyecto de acceso a agua potable que podrá cambiar la vida de más de 500 personas. En el MIS se dará la oportunidad de involucrarse en la causa con la compra de las botellas de agua Auara.

Los participantes también podrán disfrutar del cariño de los perros de la asociación Abrazo Animal y además de ayudarles a encontrar un hogar definitivo. Y como todos los eventos de Grupo eventoplus, la emisiones CO2 del evento se compensarán.

Un día de conexión, networking y negocios

En solo un día, los participantes tienen la oportunidad de conocer más de 150 espacios, destinos nacionales e internacionales o proveedores que ayudarán a convertir sus eventos en momentos eXtraordinarios. El MIS cuenta con el apoyo de asociaciones como AEGVE, AEVEA, Asociación de Marketing de España, ICCA, EMA, MPI Iberian Chapter, ICCA, OPC España, SITE Spain, SpainDMCs y Travel Advisors.

Acerca de Grupo eventoplus

Desde hace 20 años, Grupo eventoplus informa y conecta a los profesionales, empujando el desarrollo del mercado de eventos, reuniones e incentivos en España. Siempre muy cerca de los profesionales, les ofrece plataformas y soluciones: el primer portal de eventos en España (eventoplus.com); la revista de referencia (eventos Magazine); los Premios que dan reconocimiento a los mejores eventos (Premios eventoplus); ferias y conferencias innovadoras MIS (Meeting and Incentive Summit), la feria evento Days; y la comunidad de profesionales (Club eventoplus). Además Grupo eventoplus es el editor de ibtm world Show Daily, medio de la mayor feria del mercado Europeo.

Contacto prensa: comunicacion@eventoplus.com.

Vídeos

MIS2019- Cómo fue el MIS - Happy Meetings



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sqrups!, la cadena de outlets urbanos que hace negocio evitando el desperdicio de alimentos La cadena de ice rolls IceCoBar lanza su foodtruck Aire Traducciones explica los desafíos de la traducción para el 2020 Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del 4º trimestre de 2019 La residencia de mayores Montepinar implanta un novedoso programa de mejora nutricional