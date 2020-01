Hospitales Universitarios San Roque cumple 100 años, “Toda una Vida” Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 15:43 h (CET) En 2020 se conmemoran los primeros cien años de un centro pionero en la sanidad privada de las Islas Canarias En enero de 2020 arranca la conmemoración del Centenario de Hospitales Universitarios San Roque con un programa de actos que se desarrollará a lo largo de todo el año para celebrar este hito histórico, con sus pacientes en particular, y con la sociedad canaria en general.

La primera entidad privada de asistencia sanitaria en Gran Canaria quiere aprovechar su centenario para rendir homenaje a cuantos han contribuido a que haya cumplido el reto no sólo de pervivir, sino de mejorar, crecer y evolucionar hasta convertirse en el centro de referencia que es hoy, no en vano los dos hospitales del grupo son los únicos centros privados de las Islas entre los 50 mejor valorados de toda España, en las seis ediciones del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de MERCO.

En 2020 se cumplen cien años desde que el doctor Luis Millares Cubas, acompañado de otros facultativos de reconocido prestigio en la época, como Silvestre Bello Rodríguez y Francisco López Hernández, sentaran las bases de la sanidad privada en Gran Canaria evolucionando desde el modelo sanitario de beneficencia heredado del siglo XIX.

Del hospicio sanitario y sus deficiencias, a la vivienda adaptada para la realización de intervenciones quirúrgicas, pasando por la comunidad de bienes, la clínica y el hospital, hasta llegar a Hospitales Universitarios, la entidad San Roque ha sido en estos 100 años referente de la innovación en la atención sanitaria a la población de Gran Canaria y también de sus visitantes.

“Poder celebrar cien años nos evoca a un pasado y un presente complejos y gratificantes; pero también apunta hacia una gran responsabilidad en el futuro”, sostiene el presidente del Consejo de Administración de Hospitales Universitarios San Roque, el radiólogo Mario Rodríguez, quien lleva más de 50 años en la institución sanitaria.

De la lucha contra la mortal epidemia de gripe tras la primera guerra mundial, a la vanguardia en la prevención, diagnosis, tratamiento e investigación del cáncer, Hospitales Universitarios San Roque ha protagonizado una parte importante de la historia médica y social de Gran Canaria.

“Estos 100 años de Hospitales Universitarios San Roque resumen la etapa más importante de la historia de la sanidad en esta Isla que se inicia mucho antes de que siquiera se soñara con un sistema público de protección sanitaria. Tenemos que remontarnos hasta una época en la que la falta de higiene y salubridad eran las principales preocupaciones sanitarias hasta llegar a la actualidad en la que podemos diagnosticar genéticamente el cáncer”, señala la endocrina Herminia Rodríguez, vicepresidenta de la entidad.

Ocho centros dan forma a Hospitales Universitarios San Roque. Los hospitales universitarios de Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas; los centros asistenciales de Néstor de La Torre, Vecindario, Lanzarote y Cabo Verde; y el centro sociosanitario Queen Victoria; y el centro de medicina estética, odontología y bienestar, IKIGAI By Hospitales San Roque.

Alcanzados los más altos estándares de calidad que reconocen las distintas acreditaciones en el ámbito organizativo y asistencial, Hospitales Universitarios San Roque evoluciona hacia la “humanización” de la atención sanitaria dando importancia a los condicionantes sociales y la seguridad de sus pacientes; hacia la prevención como primer y fundamental acto de protección de la salud; hacia un modelo de desarrollo sostenible que preserve el entorno medioambiental con herramientas que mejoren la eficiencia energética y disminuyan las emisiones contaminantes.

El propósito de Hospitales Universitarios San Roque para los próximos 100 años es seguir liderando la asistencia sanitaria de la mano de los mejores profesionales, con la introducción de la más avanzada tecnología, ejerciendo con responsabilidad su férreo compromiso con la salud de toda la población.

