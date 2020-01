Razones por las que apuntar a los pequeños a clases de inglés, informa English Now Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 12:22 h (CET) Los niños presentan una buena capacidad de aprendizaje y sobre todo de adquirir un nuevo idioma Los más pequeños son como esponjas, absorben todo aquello que ven y escuchan, por ello, apuntar a un hijo a clases de inglés para niños en Málaga desde edades muy tempranas puede ser una gran ventaja para su futuro, llegando a convertirse incluso en bilingües.

Acudir a una academia de inglés para niños en Málaga puede ser una excelente actividad extraescolar, que reforzará su capacidad de aprender y mejorar el nivel de esta segunda nueva lengua. Este tipo de academias, apuestan por actividades entretenidas y divertidas para los más pequeños, incluso juegos, que facilitarán el aprendizaje.

Otra de las ventajas de apuntar a pequeños a clases de inglés es mejorar su sociabilidad, aprendan a relacionarse con más niños sin esfuerzo y que se adapten a cualquier nuevo entorno.

Las escuelas o academias de inglés son lugares ideales para conocer a nuevos amigos, de edades diversas e incluso de otras nacionalidades. Las academias permiten a los peques soltarse y coger confianza a la hora de expresarse en inglés con otros compañeros.

Conocer y adquirir un nuevo idioma también implica conocer una nueva cultura. Las escuelas o academias de idiomas imparten clases no sólo a nivel gramatical, también informan y muestran sobre la cultura, curiosidades o particularidades del lugar.

Finalmente, el aprendizaje de un nuevo idioma en edades tempranas, mejorará el desarrollo de sus habilidades cognitivas, incrementando su capacidad de atención y expresión. A todo ello se debe sumar, el incremento de la facilidad de adquirir un tercer idioma.

Para niños en edades más avanzadas o adolescentes que deseen presentarse a exámenes oficiales, las academias de inglés también suelen ofrecer algún curso intensivo de inglés en Málaga, que refuercen conceptos y gramática, con preparación expresa para este tipo de exámenes.

