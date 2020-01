Las mejores marcas de piensos según Mascota Planet

Con tantas opciones, encontrar los mejores piensos puede ser una misión imposible. Consejos prácticos y efectivos Con la creciente oferta de piensos dedicados a satisfacer las necesidades de las mascotas, no es de estrañar que la elección del más óptimo cause algún que otro dolor de cabeza. Aquí se enumeran una selección de marcas de la mano de Mascota Planet para facilitar esta tarea y poder ofrecer siempre los mejores productos para ellos.

Dibaq. Los piensos Dibaq Sense cuentan con una excusiva gama de alimentos hipoalergénicos elaborados sin cereales, de alta digestibilidad y desarrollado especialmente para perros de todas las edades con digestiones sensibles. Ideal para perros que requieran una alimentación libre de cereales, Grain Free por tener una intolerancia alimentaria a los mismos.

Además cuentan con líneas Senior, Mini y Puppy, ofreciendo así un alimento completo y enfocado a las necesidades de los perros.

Lenda. La gran variedad de piensos Lenda, tanto para perro como para gato, está pensada para encontrar el producto que mejor se adapte a las circunstancias de su mascota. En sus recetas sólo utilizan ingredientes naturales y de alta calidad para su elaboración. Con materias primas de «Grado A», el mismo estándar utilizado para consumo humano.​

Cuentan con líneas Maxi, Mini, X-treme, Light, Puppy, Senior, Hipoalergénicas y Mantenimiento.

Brit Care. Ofrecen un súper alimento para mascotas premium desarrollado para hacer frente a estas influencias ambientales negativas; previene contra las reacciones alérgicas e intolerancia a los alimentos, para apoyar el sistema inmunologico, para mejorar la salud y para eliminar el riesgo de enfermedades graves, abarcando así la mayoría de problemas causados por el estrés de vivir en ciudades.

Los piensos Brit Care pueden encontrarse en infinidad de líneas especializadas tanto en la edad como el tamaño o estilo de vida de los perros. Creando combinaciones muy especificas y personalizadas para ellos.

Natural Greatness. Los piensos Natural Greatness, está elaborada con ingredientes de alta calidad, gracias a ello garantizan altos niveles de proteínas de calidad que ayudan a mantener la masa muscular, tener la piel brillante y una mayor vitalidad. elaborados con un proceso natural de cocción que aumenta su palatabilidad y digestibilidad utilizando ingredientes naturales y la última tecnología en la preparación de alimentos para mascotas.

Cuentan con diversas líneas y tipos de dieta para que no pierdan nunca esa vitalidad que les caracteriza.

Kome. Elaborados en España con ingredientes 100% naturales y formulación veterinaria, los piensos Kome abarcan con sus cuatro especialidades los perros adultos, cachorros, mini y aquellos con dietas grain free.

Además, donan el 10% a asociaciones en defensa de las mascotas. Los que lo convierte en todo un bocado solidario.

Monge. Esta marca ofrece una gran variedad de dietas especificas para perros con problemas de salud intestial o necesidades especiales en sus dietas (Como problemas de corazón, de hígado, dermatosis, problemas renales, diabetes, obesidad.) Gracias a su línea Vet Solution.

También tienen líneas de piensos Monges monoproteicas para puppy y adult, así como light, hipoalergénico y activo.

Y si necesitan una pequeña ayuda extra, no se puede no hablar de Men For San. Los suplementos nutricionales de Men For San, para perros y gatos que precisan de vitaminas o refuerzos para ciertos casos de ser propensos o tener problemas de estrés, problemas intestinales, defensas bajas, alergias, articulaciones o estar en la etapa de envejecimiento. También contiene vitaminas como por ejemplo vitaminas del Grupo B (B1, B2, B6 y B12) que estimulan el sistema inmunológico y mejoran el rendimiento muscular.

Disponible en líneas de alergias, articulaciones, sistema inmunitario, flora intestinal, estrés y etapa senior.

Son muchas las posibilidades y combinaciones para aportar a los perros la mejor alimentación, en esta lista se han recogido los más recomendados según Mascota Planet que ofrece siempre a sus compradores las mejores marcas desde 2005 a más de 28 países de destino.