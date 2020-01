Kobe Bryant y su hija de trece años de edad Gianna mueren en un accidente de helicóptero ​En las redes sociales, simpatizantes, atletas y otras destacadas personalidades continúan rindiéndole homenaje Redacción Siglo XXI

martes, 28 de enero de 2020, 08:56 h (CET)

La estrella del baloncesto Kobe Bryant falleció el domingo a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero registrado en las cercanías de Los Ángeles. En el accidente perdieron la vida las nueve personas que se encontraban a bordo, entre ellas, la hija de trece años de edad de Bryant, Gianna, y el querido entrenador de baseball universitario John Altobelli, junto a su esposa Keri y su hija de trece años de edad Alyssa. Las autoridades afirman que se investiga la causa del accidente, pero que podría llevar meses determinarla.



Bryant ganó cinco campeonatos de la NBA, dos medallas de oro y fue coronado dieciocho veces como All-Star. Jugó para los Lakers de Los Ángeles durante 20 años, antes de su retiro en 2016. También se le reconocía como ferviente defensor del baloncesto femenino. Según trascendió, Gianna Bryant soñaba con jugar algún día en el equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Connecticut.



En las redes sociales, simpatizantes, atletas y otras destacadas personalidades continúan rindiéndole homenaje. Músicos como Alicia Keys, Lizzo, Run-DMC y otros recordaron a Bryant durante la ceremonia de los Premios Grammy que tuvo lugar en Los Ángeles el domingo por la noche, y miles de personas se congregaron durante la madrugada frente al Staples Center, sede de la ceremonia de los Grammy, para lamentar su muerte. Sin embargo, algunas personas piden a los medios de comunicación y a los simpatizantes que no olviden una acusación por agresión sexual que Bryant enfrentó a principios de su carrera.



En 2003, una mujer de diecinueve años de edad que trabajaba en un hotel en el que se alojaba Bryant lo acusó de haberla violado. Bryant negó la acusación y sostuvo que fue una relación sexual consensuada. La causa fue dejada sin efecto cuando la mujer decidió no declarar y se alcanzó un acuerdo en una demanda civil fuera de tribunales.



Muchos denunciaron el trato que recibió la mujer que lo acusó por parte de los medios de comunicación y el equipo que defendió a Bryant. La acusación por agresión sexual volvió a salir a la luz en 2018, cuando la película de Bryant, "Dear Basketball", ganó un Óscar de la Academia en 2018 como Mejor Cortometraje Animado.

