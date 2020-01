Carmen Lomana portada en la Revista Pasarela de Asfalto

Carmen Lomana se convierte en la portada del último número de la revista Pasarela de Asfalto. Una atrevida apuesta realizada por la conocida cabecera premium que, edición tras edición sorprende y entretiene a todos sus lectores con entrevistas y artículos didácticos a la par que lúdicos Un modelo de revista único

La afamada editorial independiente, propone un modelo editorial distinto, distinguido respecto a cualquiera de sus competidores, un modelo que la caracteriza y la hace especial, inimitable, pero sobre todo elitista. Su equipo está compuesto por las personalidades más destacadas del mundo de la moda y del sector del lujo, contando entre sus principales redactores y cargos con aristócratas como S.A.R. la Princesa Tania de Bourbon Parme o la multimillonaria Deborah Hung, ambas embajadoras del medio a la vez que redactoras de la exitosa cabecera, siendo esta última la reciente incorporación estrella que se estrena en este nuevo número.

Una publicación premium diferente

Primeramente, se trata de una revista "todoterreno", no tiene ni límites ni parangón con ninguna otra. Siempre consigue a los personajes más interesantes para sus portadas y sus entrevistas, "las cuales son sencillamente maravillosas, pues no solo aportan una visión seria sobre determinados temas relacionados con el mundo de la moda, del lujo y del life-style, sino que la virtud de esta publicación radica, en que acerca estos ensoñados mundos a todos sus lectores, de la mano de personalidades que lo viven a diario: jet-setters mundiales, destacadas celebridades e incluso royals. No existe revista en el mundo que cuente con una cantera tan destacada y nutrida".

El éxito de esta cabecera

Su papel cuché de alta calidad y cosido, enmarca un producto editorial selecto y refinado, y lo cierto es que la forma en la que se redacta cada uno de sus artículos, acerca el contenido a todas las personas, abarcando una amplia variedad de público en relación a su target, ya que ante todo, Pasarela de Asfalto, se trata de una revista cultural que intenta desmitificar determinados tabús relacionados con el sector de la moda y el lujo, todo ello desde una perspectiva académica, respaldada por reputados sociólogos en la materia como la prestigiosa Esperanza Arcos. El sector del lujo, de la moda y del life-style premium nunca había estado tan cerca de la gente.

El ideólogo

Francisco José Pavón Chisbert, es el editor y director de esta 'maravilla editorial', quien la fundó hace casi ya una década con el respaldo familiar de su padre, una prestigiosa personalidad del mundo de la justicia, que animó a su hijo a dar este salto, aprovechando su experiencia previa como director de la icónica revista jurídica Estrados. Francisco José, creó la cabecera no superando su veintena de años, convirtiéndose en el editor más joven de Europa al cargo de una editorial.

"Qué más se puede decir de este exquisito medio que a nosotros nos ha enamorado desde el primer momento. Una historia preciosa envuelve sus páginas como la de cualquier firma de lujo, dando un resultado excepcional, donde el savoir-faire editorial brilla y deslumbra a todos sus lectores, edición tras edición".

La revista se puede obtener haciendo click aquí.

