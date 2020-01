León premia a Andrés Ferreras, pionero del comercio electrónico Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 15:14 h (CET) ​El fundador de la empresa Masaltos.com recibe la ‘Pulchra Leonina’ de manos del presidente de la Diputación de León Andrés Ferreras Fernández, fundador de la empresa sevillana Masaltos.com, dedicada a la venta de cazado para aumentar la estatura de los hombres, ha sido galardonado con la ‘Pulchra Leonina’, que le acredita como leonés distinguido. Ferreras fue pionero del comercio online en Andalucía y uno de los primeros empresarios en poner en marcha un negocio digital en España.

El premio, otorgado por la Casa de León en Sevilla y que reconoce la exitosa trayectoria personal y profesional de Andrés Ferreras, será entregado por el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán Pacios.

El galardón se enmarca en el programa de actos con motivo de la celebración de los días de la provincia de León en la capital andaluza, y el evento se celebrará el domingo, 2 de febrero, en los salones de la Real Venta de Antequera.

Andrés Ferreras es el promotor y presidente emérito de Masaltos.com, la empresa española de referencia en zapatos de diseño italiano con alzas incorporadas imperceptibles que permiten elevar la estatura siete centímetros. Nació en Cofiñal (León) en 1950, a los 22 años emigró a Alemania y allí, por circunstancias personales, conoció el calzado con alzas. En 1990 volvió a España, se asentó en Sevilla y comenzó a vender zapatos por catálogo. Poco después, en 1993, creó Masaltos.com, que es la empresa andaluza más antigua en Internet (1994).

Ferreras fue pionero en lo que hoy se conoce como ecommerce (comercio electrónico) cuando todavía internet no estaba al alcance de todos en nuestro país. Por ello, sus clientes potenciales se encontraban fuera de España. Poco a poco fue dándose a conocer en nuestro país y fuera de él haciéndose un hueco relevante en la red. Su experiencia y perseverancia fueron clave para catapultar el negocio y ahora, casi 30 años después, la empresa ha dado un salto cuantitativo y cualitativo que la sitúa como un referente mundial en el segmento del calzado con alzas.

La compañía, ahora dirigida por Antonio Fagundo, sigue los pasos emprendidos por Ferreras y está en continua expansión. Actualmente exporta dos tercios de sus ventas de zapatos (el 70%) a más de 120 países de todo el mundo y suma casi 90.000 clientes.

En 2008 se alió con Amazon, el gigante del comercio electrónico a nivel mundial, con lo que esta empresa familiar creada por Ferreras se convirtió en una compañía con mucha presencia internacional y en la primera empresa española en vender en Amazon Alemania. Amazon no llegaría a España hasta 2011. A principios de 2015 Masaltos.com llegó a un acuerdo con el diseñador y artesano italiano Gianni Garzanero para desarrollar una nueva línea de calzado de lujo elaborada totalmente a mano con la mejor piel del mercado (cordovan) y que llevaba su nombre.

Actores, políticos, empresarios, etc., son clientes de este tipo de calzado, que estiliza la figura y tiene un diseño elegante. La empresa ha crecido, pero continúa con la misma filosofía de sus comienzos: crear una zapato cómodo, elegante y discreto con el que los clientes si sientan más a gusto consigo mismos. La discreción en su operativa y el trato cercano y humano son el complemento perfecto a esos atributos del producto. Por toda esta carrera y por su trayectoria, la Casa de León en Sevilla ha querido homenajear a uno de sus ciudadanos más ilustres.

La insignia de la Pulchra Leeonina será impuesta a Andrés Ferreras tras la celebración de una solemne misa cantada. Después, a las 14:30 horas habrá un almuerzo-degustación de productos leoneses con denominación de origen, entre ellos, el botillo Berciano, cecina, queso de Valdeón, mermelada de manzana, nicanores de boñar, mantecadas de Astorga, pera conferencia, manzana reineta, y todo acompañado del vino de la denominación El Bierzo.

