Consejos para la prevención eficiente de la caries dental: Dra Claudia López

lunes, 27 de enero de 2020, 15:18 h (CET) En este comunicado la Dra. Claudia L expone y describe 5 consejos eficientes para la prevención de la caries, una enfermedad que puede afectar a su salud bucodental La caries dental es una enfermedad que se produce por la acumulación de bacterias en la superficie dental. Las bacterias crean ácidos a partir del azúcar y generan problemas como la sensibilidad dental y el deterioro de los dientes.

Principalmente existen 3 tipos de caries.

Caries coronal: es una de las más frecuentes y afecta a las partes del diente que realizan la función de masticación.

Caries radicular: está asociada a pacientes adultos con problemas periodontales, en las que está expuesta la raíz del diente.

Caries recurrente: es aquella que aparece debajo de los empastes o en las fundas que se ha colocado previamente para el tratamiento de otras caries.

Los 5 consejos para la prevención eficiente de la caries dental

Higiene oral

No es suficiente con cepillarse los dientes después de cada comida, sino que hay que hacerlo de una forma adecuada. También hay que proceder a la limpieza dental cuando se ingieren alimentos entre horas; en particular, hay que poner una atención especial a la ingesta de carbohidratos, que son ricos en azúcares y almidones.

Usar el flúor

El flúor es un mineral que puede prevenir que progrese el deterioro de los dientes. Hasta puede revertir o parar una caries dental en una etapa temprana. El flúor ayuda a evitar que el esmalte dental pierda minerales y reduce la capacidad de las bacterias de producir ácidos

Dieta equilibrada

Es importante mantener una dieta equilibrada. Hay algunos alimentos que se adhieren a los dientes, en lugar de eliminarse rápidamente con la saliva. El consumo excesivo de miel, azúcar y bebidas gaseosas no es bueno para los dientes.

Mantenerse hidratado

La saliva ayuda a prevenir las caries, ya que elimina la placa de los dientes; además, las sustancias que contiene, ayudan a contrarrestar el ácido producido por las bacterias.

Acudir a revisiones periódicas con el dentista

En general se piensa que solo hay que acudir al dentista cuando se siente dolor. Esto es una idea errónea, ya que el síntoma de dolor no es más que una alarma de que algo no va bien del todo y que se podría haber evitado si se hubiera acudido a la revisión dental.

Es muy importante acudir a revisiones periódicas con el dentista al menos una vez al año. Como dice el dicho 'más vale prevenir que curar'.

