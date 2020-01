Según B+SAFE los gimnasios apuestan por los controles de acceso biométrico de socios y empleados Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 14:54 h (CET) Los gimnasios españoles están apostando por los sistemas de control de acceso biométrico tanto de socios y clientes como de empleados. Gracias a esta tecnología, cada día son más los gimnasios que ofrecen horarios ampliados y de 24 horas "non stop" que permiten adaptar la práctica deportiva a cualquier horario España es desde hace cinco años el quinto mercado fitness de Europa, detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con una cifra de negocio anual de 2.235M€, generada por 4.520 clubs y más de cinco millones de socios, con una cuota media mensual de 39 euros.

“A pesar de estos datos -comenta Nuño Azcona, CEO de B+Safe- el 74% de los gimnasios no están preparados tecnológicamente para automatizar y simplificar la gestión de acceso de los socios y solo 4 de cada 10 centros dispone de alguna aplicación para la gestión del centro”. Los que más están invirtiendo en su digitalización son los Clubes deportivos, los Gimnasios y los privados de coste medio. Sin embargo, según un estudio reciente, 6 de cada 10 centros afirman que tienen en marcha estrategias que permita conectar con los socios tanto a través de apps móviles como con Wearables -dispositivos conectados.

Control de acceso biométrico

Los sistemas de control de accesos biométrico son los que están experimentando un mayor crecimiento, al permitir a los gimnasios gestionar y controlar de manera automática la entrada de socios a las instalaciones. Una de sus principales ventajas de la biometría es que no requiere que los socios lleven encima tarjetas o identificadores físicos, que pueden olvidar o perder. También permite gestionar eficientemente, horarios de acceso, tiempos de utilización, y el uso de servicios e instalaciones por los clientes y socios de acuerdo con las diferentes modalidades de suscripción o cuotas.

Además, la biometría ofrece seguridad añadida en el control de acceso a áreas privadas o del personal, como zonas de instalaciones, oficinas, y áreas con documentación sensible, ya que se basa en el reconocimiento de características biométricas específicas de cada persona, que son infalsificables. En todos los casos, el sistema de control de acceso biométrico está asociado a un software que permite al gimnasio exportar informes de los registros de entradas y salidas de los clientes y usuarios, con el detalle del momento exacto en el que se accedido y se sale de las instalaciones.

