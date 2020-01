El I Congreso Online Perdonar, Sanar, Amar, llega para enseñar a sanar las relaciones Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 13:26 h (CET) Más de 40 expertos en las áreas de bienestar, psicología, coaching, espiritualidad y autoayuda darán claves y estrategias para "sanar y encontrar el amor a través del desconocido poder del perdón". Este evento se realiza en la Semana del Amor y en pleno San Valentín pretende ayudar a muchas personas a sanar sus relaciones: consigo mismos, con los demás, con su abundancia, su salud y su bienestar. Las entrevistas podrán verse, de forma gratuita, previa inscripción en: www.perdonarsanaramar.com El inicio del año suele venir cargado de propósitos y objetivos, entre los más habituales y comunes se esconden otros que están más relacionados con el interior de las personas y que buscan perdonar y estar en paz con uno mismo y con la gente que les rodea. Con ese objetivo llega el I Congreso Online Perdonar, Sanar, Amar, que tendrá lugar del 10 al 14 de febrero, para conmemorar la Semana del Amor. Este evento, 100% online, es totalmente gratuito previa inscripción en la web www.perdonarsanaramar.com. "Romper los mitos y viejos paradigmas del perdón que adquirimos desde pequeños y enseñar una nueva perspectiva de poder, responsabilidad y amor propio que nos acerque, tanto a nosotros mismos como a nuestras relaciones con los demás", son algunas de las metas de este Congreso.

Organizado por Maca Orta, directora de La Cumbre del Perdón, el I Congreso Online Perdonar, Sanar, Amar contará con la participación de más de 40 expertos y conferencistas internacionales de dos continentes que pondrán, a disposición del público las herramientas, estrategias y consejos para vivir desde la paz, la felicidad y la libertad. “La clave para mejorar nuestras relaciones con los demás empieza por reconciliarse con uno mismo, algo de lo que no todos son conscientes,” afirma la organizadora.

En este evento online, es la continuación de la Cumbre del Perdón, organizada también por Maca Orta en 2017 y que fue seguido por más de 11.000 personas en todo el mundo, “el público descubrirá que al aplicar el perdón en cualquier momento y área de tu vida, se pueden obtener los mejores resultados ante situaciones que se creían imposibles de resolver, y mucho menos de resolverlas de una manera tan amable”, asegura Orta.

Además, los expertos mostrarán como perdonar, sanar y amar desde distintos puntos de vista y enfoques, para poder liberarse de temas sin resolver relacionados con miedo, culpa, relaciones, sufrimiento, sexualidad, duelo, abundancia, no dualidad, etc.

Entre las charlas relacionadas con el perdón destacan Nuria Guinart, con su ponencia “El perdón funciona”; Mar Barbosa explicará cómo “Perdonar con Hooponopono o Susana Sosa que enseñará a vaciar el rencor y reprogramarse para el perdón.

Otro de los temas a destacar son las ponencias sobre el Amor como la que impartirá Fayna Curbelo que enseñará a identificar el “Amor Incondicional en tu día a día” o la de Reyes Ollero que hablará de “Relaciones de Amor”. En el ámbito de la no dualidad intervendrán expertos como Tatiana Hafner que intervendrá hablando sobre El Ego; Xavi Santamaría, que explicará en qué consiste la “No dualidad” o Nick Arandes, con su charla “Lo que realmente soy”.

Además, destacan charlas como la de Sergio Marina que dará herramientas para disfrutar y conocer el poder de una “Sexualidad consciente”; José Carlos Bermejo explicará cómo Sanar el duelo; Jorge Lomar, "nos conectará con nuestra verdadera 'Identidad y Poder'" y Silvia Guinart que revelará las “7 Acciones para ser abundante”.

El Congreso es 100% online y podrá seguirse de forma gratuita previa inscripción en la web www.perdonarsanaramar.com. "Este evento virtual, está pensado para que llegue, toque y transforme las vidas de todos los que deseen recibir el maravilloso regalo de estar en paz con uno mismo y con nuestros allegados y así se abran a aceptar el amor, la abundancia, la libertad y la paz que trae consigo perdonar, sanar, amar".

@cumbredelperdon

