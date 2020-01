Neutrino Energy: La ciencia neutrinovoltaica está avanzando rápidamente Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 13:16 h (CET) Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos, así como organizaciones clave del ámbito medioambiental han afirmado en una declaración que las personas con capacidad de decisión que asisten al Foro Económico Mundial de Davos deben transformar nuestro sistema económico alejándolo de los combustibles fósiles antes de que finalice la década para prevenir el caos climático. El CEO del Neutrino Energy Group, Holger Thorsten Schubart, también asistió en Davos El uso de combustibles fósiles conduce al crecimiento de la población, lo que también implica un mayor consumo de combustibles fósiles. Este ciclo cada vez más extendido dejará inevitablemente a la humanidad sin una fuente de energía viable.

"Dada esta total dependencia de los combustibles fósiles, está claro qué futuro nos gustaría para nuestros hijos. Queremos un futuro con energía ilimitada y limpia que nos permita estar en armonía con la Tierra, así como explorar las estrellas" dice Holger Thorsten Schubart.

Neutrino Energy Group es pionero en el siglo del neutrino

"Dondequiera que ponga su mirada, la humanidad se está uniendo en lugar de dividirse. Si bien nuestras tecnologías pueden alinearnos cuando se usan incorrectamente, la última generación de dispositivos electrónicos está acercando a la humanidad al ideal como nunca se había visto antes. Ahora solo necesitamos una fuente de energía capaz de impulsar las revoluciones tecnológicas que, indudablemente, traerán consigo las próximas décadas del siglo XXI", añade Sr. Schubart.

Durante años la comunidad científica se burló de los intentos del científico alemán Holger Shubart por obtener energía de los neutrinos. La física convencional dice que los neutrinos no tienen masa, lo que haría imposible obtener energía de estas partículas invisibles.

Sin embargo, en 2015 dos científicos recibieron el Premio Nobel al demostrar que los neutrinos poseen masa. Este descubrimiento desencadenó una transformación en el mundo de la física, y abrió el camino para invertir en la investigación neutrinovoltaica.

En 2017, el departamento de física de la Universidad de Chicago logró derivar energía eléctrica de la masa de neutrinos capturados, y, recientemente, el Instituto de Tecnología de Karlsruhe descubrió la cantidad exacta de masa que tienen los neutrinos. La ciencia neutrinovoltaica está avanzando rápidamente y no pasará mucho tiempo hasta que los Neutrino Power Cubes iluminen nuestros hogares, y los teléfonos inteligentes alimentados con neutrinos no necesiten recargarse.

Actualmente, el Neutrino Energy Group se está embarcando en un nuevo proyecto relacionado con la energía de neutrinos

Holger Thorsten Schubart y su equipo internacional están trabajando duramente para desarrollar dispositivos a nivel del consumidor que complementen las infraestructuras de energía renovable existentes en todo el mundo.

Con la ayuda de inversores clave y la cooperación de empresas e instituciones alemanas y estadounidenses, el Grupo Neutrino Energy producirá pronto un dispositivo que reescribirá completamente el mapa de la producción de energía moderna y su impacto en la geopolítica.

