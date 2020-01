La franquicia Mascotetes inicia su expansión nacional con Tormo Franquicias Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 11:19 h (CET) En la franquicia Mascotetes aúnan la venta de los mejores productos para las mascotas y el más delicado y profesional servicio de peluquería y estética, primando la calidad en el servicio dispensado a sus clientes Los perros y gatos han pasado de ser simples mascotas a convertirse en un miembro más de la familia. Y como tales, también tienen derecho a sus cuidados y mimos por parte de sus dueños. El 40% de los hogares españoles tiene un animal de compañía y durante el último año, el sector de la mascota generó un volumen de negocio de mil millones de euros. A nivel europeo la cifra ascendió hasta 25.000 millones y a nivel mundial, a 93.000, según datos de Euromonitor Internacional.

Siendo un miembro más de la familia, se les mima y cuida igual que a cualquier miembro de la familia. El 30,5% de los encuestados admite comprar accesorios para la mascota cada mes y un 30,5% cada 6 meses. Son menos los que deciden dar el capricho a sus mascotas cada semana, un 9,2% y un 8% una vez al año.

En la franquicia Mascotetes aúnan la venta de los mejores productos para las mascotas y el más delicado y profesional servicio de peluquería y estética, primando la calidad en el servicio dispensado a sus clientes, lo que hace que confíen en ellos y que su negocio haya crecido considerablemente en todos estos años.

Una de las claves del éxito de este modelo de negocio es que los clientes encuentran en las tiendas de Mascotetes una gran oferta de productos y servicios, de forma que les proporcionan todo cuanto necesiten para sus animales de compañía.

La tienda dispone de diferentes secciones, los productos naturales y eco friendly son los que más destacan, hay accesorios de todo tipo, pienso natural y otros productos de alimentación, accesorios de paseo, arneses, collares, juguetes, productos de higiene, chuches, huesos, snacks, todo para el viaje y accesorios de peluquería canina y peluquería felina, accesorios de moda, ropa, etc.

El franquiciado ideal de Mascotetes es aquella persona que ya tenga una formación como peluquero canino y que quiera emprender, aunque no descartan a ningún candidato que cuenten con habilidades naturales interpersonales de cara a prestar el mejor servicio a sus clientes, así como que sea amante del mundo animal. Este conjunto de ingredientes hace a la franquicia Mascotetes diferentes y es por eso lo que hace un gran número de clientes fidelizados.

La central de Mascotetes está formada por un gran equipo de profesionales con una dilatada experiencia en las diferentes áreas de negocio, ofreciendo así un apoyo y soporte continuo al franquiciado.

La franquicia Mascotetes

Gracias a su experiencia Mascotetes se pone ahora al servicio de los futuros franquiciados, para que basándose en su recorrido comercial y de servicio en el sector, consigan afianzar y fidelizar un gran número de clientes.

Otras ventajas a destacar para aquellos que desee emprender este negocio, es que, por parte de la central, recibirá un apoyo y estudio de mercado para la ubicación de sus locales.

Las personas interesadas en montar una franquicia Mascotetes, deben ser personas con un perfil emprendedor y dinámico, ya sea de autoempleo o como inversor.

La inversión va desde los 30.500 € donde los franquiciados pueden emprender un negocio totalmente testado, rentable y pensado para ser implantado en cualquier parte de España.

