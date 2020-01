Las ventas de vehículos de energía alternativa suben un 39,6% en 2019 Los vehículos híbridos y eléctricos suponen el 2,8% del total la oferta del mercado de ocasión Redacción Siglo XXI

lunes, 27 de enero de 2020, 12:23 h (CET) Las medidas anticontaminación de las principales ciudades españolas, unido a la nueva normativa de emisiones fijadas por la Unión Europea (UE) puesta en marcha el pasado 1 de enero hace que los conductores estén cada vez más interesados en comprarse un vehículo híbrido o eléctrico que les permita circular por cualquier parte. De este modo, y según muestran los datos de coches.net, el portal de motor líder en España, la oferta de eléctricos e híbridos subió en diciembre hasta representar el 2,8% del total, el porcentaje más alto de 2019, lo que significa un aumento del 1,5% más desde enero y un 1,4% más respecto al mismo mes de 2018, con un total de 9.224 vehículos ofertados en Coches.



Los modelos de ocasión eléctricos e híbridos más populares durante 2019 en el portal han sido: Toyota Auris, Toyota C-HR, Toyota Yaris, Lexus CT y Toyota RAV 4.













La oferta de vehículo eléctrico de ocasión por CC.AA

Por comunidades, Galicia es la que cuenta con más anuncios de vehículos eléctricos. El 4,5% de la oferta pertenece a este tipo de coches, el porcentaje más alto de todo el año en España. Es cierto que los vehíulos diésel siguen siendo el grueso de la oferta pero los eléctricos ganan cada día más terreno.

A la comunidad gallega le sigue Madrid con un 4%, La Rioja y Castilla y León, ambas con un 3,1% de la oferta. En el otro lado de la balanza, y por debajo del 2% se encuentran Baleares (1,4%), Extremadura y Canarias (ambas con un 1,8%) y Cantabria, 1,9%.



Ventas de vehículos de ocasión de eléctricos e híbridos

Según los datos facilitados por el IEA (Instituto de Estudios de Automoción) en diciembre se han vendido un total de 4.953 coches de ocasión de este tipo (eléctricos + híbridos). Los vehículos eléctricos han supuesto el 0,2%, mientras que los híbridos han representado el 1,6% de un total de 280.856 vehículos vendidos durante el mes de diciembre.



En cuanto a las ventas anuales señalar que en 2019 se vendieron 31.348 vehículos eléctricos e híbridos de ocasión, lo que representa un 33,5% más que el año anterior (20.831 unidades).



Ventas de vehículos nuevos de energía alternativa

Ciñéndonos el mercado de vehículo nuevo, destacar que las ventas de este tipo de coches ha subido un 39,6% respecto a 2018: 151.351 en 2019 frente a los 108.429 en 2018, siendo los híbridos no enchufables los que han representado más cuota de mercado (8,64%).



Los eléctricos propiamente dicho han supuesto el 0,8% del total del mercado de vehículo nuevo, y los vehículos de gas han representado el 2% del total.

Top 10 de venta de vehículos de esta tipología

Los modelos eléctricos nuevos más vendidos en 2019 han sido el Tesla Model 3, Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyunday Kona y Volkswagen Golf. Respecto a los híbridos, Toyota Corolla, Toyota C-HR y Toyota RAV 4, Toyota Yaris y Kia Niro ocupan las primeras posiciones.

