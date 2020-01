​Los departamentos de atención al cliente Una de las utilidades más comúnes que le dan los usuarios de internet es la de buscar números de teléfono o correos para contactar con el departamento de atención al cliente de las empresas Nacho Moreno

lunes, 27 de enero de 2020, 11:52 h (CET) La era digital se ha abierto paso desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, dejando por su camino una serie de novedades tecnológicas que permiten que la humanidad siga avanzando a un ritmo lento pero constante.



Uno de los principales inventos de esta nueva era es la red de internet, cuyo nombre original en inglés es “World Wide Web”.

La cantidad de avances que ha traído consigo este nuevo invento ha sido espectacular: ha permitido que el mundo esté más conectado, dando opción a personas separadas por miles de kilómetros a estar en contacto; han aparecido cientos de pequeñas y medianas empresas ubicadas en la red, cuyos clientes no son personas físicas como en las tiendas de barrio, sino usuarios de internet; se ofrece información en tiempo real de todo lo que nos rodea a través de periódicos, blogs y revistas online…



En definitiva, la irrupción de la red de internet en el panorama mundial ha mejorado la calidad de vida de los individuos, haciéndonos la vida más sencilla a la hora de hacer compras, de contactar con seres queridos, de establecer un modelo de negocio…



La infinidad de aportes que ha realizado internet a los usuarios desde que empezó hasta el día de hoy ha sido increíble. Los desarrolladores de apps y páginas web han ido mejorando tanto la forma como el contenido, y hay pocas cosas que no se puedan encontrar en internet actualmente.



Una de las utilidades más comúnes que le dan los usuarios de internet es la de buscar números de teléfono o correos para contactar con el departamento de atención al cliente de las empresas, algo que, sin la existencia de la red online, sería costoso de realizar.



Es por eso que han surgido webs como Tecmoviles, que tratan de ahorrar tiempo a sus usuarios proporcionándoles información muy útil acerca de los departamentos de atención al cliente de empresas de nuestro país. A su vez, también se adjunta información sobre sus horarios, servicios y métodos de contacto. Además, suelen realizar artículos informativos y de consejos sobre aspectos de los departamentos de atención al cliente.

