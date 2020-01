Aún no se resuelve el caso de la activista Elda Ruiz, sociedad civil pide solución urgente

A través de un pronunciamiento que ha empezado a circular desde la semana pasada, activistas, académicos, artistas y público en general, solicitan urgente solución al caso de la activista Elda Ruiz Flores, quien se encuentra en una situación sumamente difícil, presa de la enfermedad y el burocratismo.



Aquí el pronunciamiento dirigido a Luis Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, y a Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación Pública de la entidad:



"Por medio de la presente, quienes firmamos de manera voluntaria este pronunciamiento, hacemos una petición urgente para que atiendan el caso de nuestra compañera de lucha, activista, reportera gráfica, conductora de programas de radio en diversos medios de comunicación y docente Lic. Elda Ruiz Flores, adscrita a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 211-Puebla, Clave presupuestal 11007743900. 0 E9209010515, con R.F.C. RUFE7001036Q5. CURP. RUFE700103MHGZLL05.



"La problemática que vive nuestra compañera Elda Ruiz Flores se debe en gran parte al proceso burocrático que ha tenido que pasar en los últimos años. La voluntad de ustedes es necesaria para poder resolver la situación que Elda Ruiz Flores vive, por lo que planteamos el problema que enfrenta para solicitarle su intervención para solucionarlo. Este pronunciamiento lo respaldamos amigas y amigos, compañeras y compañeros de trabajo y gente cercana que conoce a Elda Ruiz Flores quien además de docente de la UPN desde hace 25 años, también ha hecho trabajo comunitario y colaborativo con diversas organizaciones que defienden los Derechos Humanos de las poblaciones LGBTTTI del estado de Puebla, ha documentado gráficamente el movimiento y la lucha por los Derechos Humanos; ha abierto los micrófonos de sus programas de radio para difundir a lo largo de 30 años los derechos de las poblaciones LGBTTTI+, pero también ha abierto su espacio a otros movimientos sociales como el de las mujeres y el de los maestros del interior del Estado en el País, ha acompañado a múltiples personas y organizaciones en sus diversas luchas y ha ayudado a personas enfermas para recuperarse y continuar con su vida y sus planes. Ha hecho labor altruista con niños y niñas con discapacidades. Elda Ruiz está orgullosa de haber lograr metas y objetivos humanistas y hacer enlaces sin recibir sueldo alguno, más que el que tenía en la UPN. Ahora ella se encuentra en una situación de salud delicada.



"De acuerdo a lo que hemos sido testigos, nuestra querida amiga Elda Ruiz Flores por fin tiene un diagnóstico certero de los padecimientos que se le manifestaron hace más de 5 años y que en su momento, los médicos y especialistas del ISSSTE no sabían qué tipo de enfermedad era porque no le hacían los exámenes que requería pero que le impedían realizar su labor docente de tiempo completo y de coordinadora de Difusión Cultural y Extensión Universitaria en la institución mencionada anteriormente, por lo que cada vez que acudía a consulta, los médicos se limitaban únicamente a darle incapacidades (licencias médicas) cada vez más largas pero sin un diagnóstico certero. A Elda las enfermedades ahora ya diagnosticadas le impiden desplazarse libremente, autosuficientemente y sin perder el rumbo, mantenerse en equilibrio, subir y bajar escaleras o banquetas, hablar y mantener una conversación coherente, además de provocarle pérdida de memoria a corto plazo. Las enfermedades ya diagnosticadas son Gonartrosis Izquierda grado II, Trastorno y deterioro neurocognitivo mayor, Disautonomía Degenerativa, Glaucoma – Ceguera Legal y Vista Tubular en ambos ojos; además de que tiene una cirugía de Implantación de marcapasos.



"La problemática actual en la que Elda Ruiz Flores se encuentra es haber rebasado el número de licencias médicas debido a la burocracia y falta de un diagnóstico específico y oportuno que los más de 15 especialistas que la atendieron no le daban. Ninguno, en los más de 5 años que lo solicitó, le daba un diagnóstico, sin embargo, el deterioro físico y mental progresivo era una realidad. Después del diagnóstico, fue candidata a ser pensionada por invalidez, pero ahora le dicen que no se la pueden hacer valida en la Secretaría de Educación Pública porque le señalan que tiene un adeudo que rebasa los $157,000.00 (Ciento cincuenta y siete mil pesos). Sin embargo, al no percibir sueldo alguno ni ingresos de ningún tipo ni de ninguna instancia gubernamental ni privada, no tiene el dinero para pagar esa injusta decisión ni para continuar con el trámite de su pensión, que, por cierto, es el último trámite para su baja definitiva en la UPN.



En 2019, al llegar el actual titular de la Secretaria de Educación Pública, el Dr. Melitón Lozano Pérez, en un martes ciudadano, se comprometió con la Docente en solucionar su caso entre 5 y 10 días, sin embargo, no fue así. Elda Ruiz en silla de ruedas volvió a presentarse ante la institución, la hicieron pasar por todas las mesas, pues nadie estaba enterado de su caso. En esta nueva ocasión, le prometieron hablarle en 8 días, sin embargo, ya pasaron 6 meses, y no hay solución y mucho menos una respuesta. Por tal motivo, nuestra compañera Elda Ruiz, acudió el pasado miércoles 15 de enero 2020 a solicitar la intervención urgente del Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, quien de inmediato le canalizó a la Secretaria de Educación Pública, en donde se comprometieron a llamarle el día 22 del presente, sin que hasta el día de hoy tenga una respuesta favorable, sumando ya más de 730 días de un calvario burocrático con las instituciones.



Cabe hacer mención que el trámite de la invalidez permanente tiene una vigencia de dos años de los cuales ya van 14 meses, lamentablemente de vencerse la vigencia, Elda tendría que retomar nuevamente el trámite desde el inicio. Finalmente sigue faltando VOLUNTAD para firmar la baja por parte de la Secretaria de Educación Pública, para que Elda Ruiz pueda tener una vida tranquila, sin preocupaciones y de calidad, para poder frenar así el avance de sus enfermedades agravadas.



Por todo lo anteriormente expresado, con este pronunciamiento hacemos un llamado urgente a la petición de ayuda humanitaria que Elda Ruiz Flores solicita para resolver favorablemente este penoso asunto. ¡NO MÁS BUROCRACIA, LA DOCENTE, ACTIVISTA Y FOTÓGRAFA ELDA RUIZ FLORES NECESITA SOLUCIÓN GUBERNAMENTAL URGENTE!



Hasta aquí la extensa, pero necesaria cita.



A la espera de la solución urgente y favorable de lo que vive nuestra compañera y amiga Elda Ruíz Flores.



Nos vemos la próxima semana. Te espero.