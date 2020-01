Dueños hoteleros de Cancún y Riviera Maya se reúnen en Fitur La presencia española en la industria turística mexicana es de importancia Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 26 de enero de 2020, 10:17 h (CET)



En el marco de Fitur 2020, los grandes dueños hoteleros de Cancún y Riviera Maya, como los propietarios de Riu, Meliá, Iberostar, AMResorts, Palladium o Bahia Principe, se reunieron junto a autoridades del destino como el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, o la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama.



Como se aprecia en la imagen, a la reunión asistieron los hoteleros, de izquierda a derecha empezando por los participantes de pie: Ramón Hernández, CEO de BlueBay; Alejandro Reynal, CEO de Apple Leisure Group (ALG); Alex Zozaya, presidente de ALG; Abel Matutes Juan, presidente saliente de Palladium; Abel Matutes Prats, nuevo presidente de Palladium, y Monserrate Amengual, director general de Excellence.



En la fila interior y sentados, figuraron Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar; Carmen Riu, CEO de Riu; Encarna Piñero, CEO de Bahía Príncipe, y Gabriel Escarrer Juliá, presidente de Meliá, quienes todos ellos habían acudido el miércoles anterior a la entrega de premios del Grupo Preferente, entre ellos el premio REPORTUR otorgado a Stephen Hunter (El premio REPORTUR congrega a la élite del turismo hispano).



La presencia española en la industria turística mexicana es de importancia, principalmente por su inversión en el sector hotelero, destacó Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo. “Para motivar la inversión española en turismo en nuestro país, el gobierno cuenta con planes e incentivos específicos. Tales como, los programas fiscales de deducción inmediata e incentivos de impuestos federales en adquisición de bienes nuevos de activo fijo para compañías que no tienen permanencia establecida en México”.



Explicó que esta acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es deducible al cien por ciento y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se aplica en porcentajes específicos. Finalmente, detalló que entre 1999 y septiembre de 2019, la inversión turística acumulada de Estado Unidos es de 14 mil 30 millones de dólares, lo que lo ubica en la primera posición. Mientras que España se encuentra en segundo lugar con mil 935 millones.



No obstante, en 2020, la inversión turística total en México registrará una baja de aproximadamente 69 por ciento en comparación con lo que en promedio se ejercía anualmente. De los 6 mil 400 millones de dólares que se invertían anualmente en la llamada industria ‘sin chimeneas’ ahora se prevé solamente inyectar cerca de 2 mil millones de pesos en hoteles, infraestructura aeroportuaria, restaurantes y otros servicios ligados al turismo, de acuerdo con Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).



“La inversión de 2 mil millones de dólares es un estimado, pero se ve por debajo de lo normal para un año”, afirmó en entrevista con El Financiero. Durante los últimos dos sexenios, de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, los turisteros invirtieron en hasta cuatro veces más de lo presupuestado para el 2020. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.