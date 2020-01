La alfombra roja de los Goya 2020 se viste de moda española Sílvia Abril, conductora de la gala junto a Andreu Buenafuente, lucirá un vestido de Lorenzo Caprile y tendrá cuatro cambios de vestuario a lo largo de la gala con diseños de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, Basaldua, Vicky Martín Berrocal e Isabel Sanchis Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 26 de enero de 2020, 10:14 h (CET)

La alfombra roja de los Premios Goya renueva su apuesta por los diseñadores españoles en la gran noche de nuestro cine. Muchos de los rostros clave de la ceremonia, que tendrá lugar este sábado 25 de enero en Málaga, se han decantado por firmas nacionales para celebrar otro gran año para nuestra cinematografía.

Los maestros de ceremonias, Sílvia Abril y Andreu Buenafuente lucirán un vestido Lorenzo Caprile y un traje de Pugil, respectivamente, en la alfombra roja. La presentadora, que tendrá varios cambios de vestuario a lo largo de la ceremonia, llevará durante la gala diseños exclusivos y hechos a medida de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, Basaldua, Vicky Martín Berrocal e Isabel Sanchis; zapatos de Úrsula Mascaró y joyas vintage de Joyería Sardinero.

Pertegaz, Teresa Helbig, Ana Locking, Paco Varela, Vicky Martín Berrocal, Jorge Acuña, Agatha Ruiz de la Prada, Benjamin Friman, Lander Urquijo, Adolfo Domínguez, Ze García, Roberto Verino y García Madrid son algunas de las firmas y diseñadores de nuestro país que vestirán a nominados, entregadores, presentadores e invitados de la 34 edición de los galardones. A ellas se suman, entre otras, Martinelli y Bárcena, cuyos zapatos y joyas también tendrán protagonismo en la alfombra roja.

Adelfa Calvo: vestido de Rafael Urquizar; joyas Coral Joyeros Alejandro Amenábar: Dsquared2 Alejandro Hernández: esmoquin de Pugil; zapatos Emidio Tucci Alfonso Bassave: esmoquin a medida de Tailoring Manager de Scalpers, Borja Martin Álvaro Morte: esmoquin de Paco Varela; zapatos Farrutx Amador Arias: traje homenaje a Daniel Castelao, diseñado por Leandro Lamas y confeccionado por obradoiro de costura de Saians. Amaia: diseños de María Roch (alfombra roja) y de Xevi Fernández creado para la ocasión (actuación en la gala). Ana Álvarez: vestido de Isabel Sánchís; joyas Bvlgari Ana Fernández: vestido de Zuhair Murad; joyas Bvlgari; zapatos Jimmy Choo Anna Gras: vestido de Inmaculada García creado para la gala, Colección Privée; joyas J. Roca Joyero Ana Mena: diseños de Rubén Hernández (alfombra roja) y de Antonio Velasco y Mila (actuación en la gala). Ana Turpin: traje de Meryfor, joyas Ginger & Velvet; sandalias Hispanitas Andrea Vázquez: Elsavadeboda Andreu Buenafuente: Pugil Antonio Banderas: esmoquin a medida de Emidio Tucci Antonio de la Torre: esmoquin a medida de Toque de Sastre Antonio Velázquez: Sastrería Corte Militar; zapatos Martinelli Arturo Cardelús: esmoquin de J Crew; zapatos Allen Edmonds Asier Etxeandía: Ana Locking Azucena de la Fuente: Carlos Arturo Zapata; joyas Laura Márquez. Belén Cuesta: vestido Pertegaz; joyas Roberto Coin; zapatos Jimmy Choo Belén Écija Rueda: vestido de Vicky Martín Berrocal; zapatos de Hannibal Laguna; joyas Bárcena Belén Rueda: vestido de Benjamín Friman; zapatos Jimmy Choo; joyas Bárcena Benedicta Sánchez: Adolfo Domínguez Benito Zambrano: complementos Soloio Carla Campra: vestido Elie Saab; joyas Bvlgari; clutch Jimmy Choo; sandalias Aquazzura Carlos Bardem: Bere Casillas Carmen Arrufat: vestido de Teresa Helbig; zapatos Serena Whitehaven; joyas Bárcena Cristina Castaño: Cavalli David Victori: esmoquin de Bere Casillas; zapatos Martinelli Dulceida (Aida Domènech): Ze García; zapatos Jimmy Choo Elia Galera: vestido Amateur; zapatos Hispanitas; joyas Bárcena; bolso B Anyway Emilio Buale: look completo Adolfo Domínguez Enric Auquer: traje a medida de Mans Concept Mens Wear. Eva Llorach: vestido Giorgio Armani; zapatos Christian Louboutin Félix Gómez: Lander Urquijo Fernando Gil: esmoquin de Bere Casillas; zapatos Martinelli Fernando Tejero: Dsquare. Fernando Tielve: esmoquin de Bere Casillas; zapatos Martinelli Fran Perea: total look de Mann Ceremonia; joyas Hago Irene Visedo: vestido Dundas; zapatos Jimmy Choo; joyas Messika París Jaime Lorente: total look de Armani Jan Cornet: total look Dsquared Javier Ambrossi: look Lanvin por Luisa Vía Roma, joyas Cartier; botines Carlos Santos Javier Calvo: look Lanvin por Luisa Vía Roma; joyas Cartier; botines Jimmy Choo Javier Gutiérrez: traje y zapatos de D'S Damat. Juan Diego Botto: total look Dior Home Julián Villagrán: García Madrid Julieta Serrano: vestido de Fabiana Filipi Karra Elejalde: esmoquin a medida de Bere Casillas; zapatos Martinelli Koldo Zuazua: Roberto Verino Laura Baena: Rafael Urquizar Leonardo Sbaraglia: Hugo Boss Manolo Solo: Bere Casillas María Barranco: vestido Pertegaz colección otoño-invierno 2019; zapatos: Just-ene Shoes; bolso y joyas Bvlgari Mariano Barroso: Sergio Tajuelo Fields; zapatos de Martinelli Mariano Venancio: esmoquin hecho a medida por Sastrería C M Maribel Verdú: vestido Dior; joyas y clutch Bvlgari; botas Luis Onofre Marta Etura: Gabriel Lage Marta Nieto: vestido a medida de Jorge Acuña; joyas Tous; zapatos Magrit Miguel Ángel Muñoz: Total look Dsquared2 Nacho Sánchez: Hugo Boss Nora Navas: vestido Stella McCartney; zapatos Úrsula Mascaró; joyas Bárcena. Oliver Laxe: Lords&Fools Óscar Jaenada: Dior Pablo Alborán: looks de Bere Casillas hecho a medida (alfombra) y Dsquared2 (actuación en la gala); zapatos Sebago Pepón Nieto: esmoquin y zapatos de Vertize Pilar Castro: Pronovias Pilar Gómez: vestido Elisa Sanz; zapatos y bolso Mascaró; joyas Bárcena Pilar Ordoñez: look completo Agatha Ruiz de la Prada Rayden: Karl Lagerfeld (alfombra roja y actuación) Rubén Ochandiano: total look de Dior Ruth Gabriel: vestido Esther Noriega; joyas Eugenio Lumbreras; zapatos Lodi; clutch Úrsula Mascaró Salvador Calvo: esmoquin hecho a medida de Tom Black Salvador Simó: esmoquin de Miquel Suay; zapatos Martinelli Santiago Alverú: D’S Damat Santi Prego: Adolfo Domínguez Santiago Segura: total look de D’S Damat. Tamar Novas: Salvatore Ferragamo Toni Acosta: vestido exclusivo a medida Alicia Rueda; zapatos Lodi; bolso Jimmy Choo; joyas Bárcena Xavi Font: Roberto Verino Yoima Valdés: vestido Isabel Sanchis; bolso Olivier Bernoux; joyas Bárcena Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tres mejores películas sobre juegos de azar o casinos Casino Royale sigue las hazañas de James Bond (alias 007, interpretado por Daniel Craig) mientras este está intentando derrotar a Le Chiffre (Mads Mikkelsen) La trinchera infinita se convierte en la mejor película española de los 25º Premios Forqué Antonio Banderas (Dolor y gloria) y Marta Nieta (Madre) se alzan con los premios a la Mejor Interpretación Masculina y Femenina respectivamente La Academia de Cine apoya los rodajes sostenibles Se suma al Estatuto para la Producción Verde de The European Producers Club Se lanza el spot de los Premios Goya Para Sílvia Abril y Andreu Buenafuente "será un placer" volver a presentar la gran fiesta del cine español Filmin rescata del olvido "Ander", una de las joyas malditas del cine español reciente Premiada en el Festival de Berlín de 2009, la ópera prima de Roberto Castón, que nunca llegó a estrenarse en los cines españoles, llega a Filmin en exclusiva