El Sevilla noquea al Granada y el Villarreal se pega a Europa

El Espanyol rasca otro punto ante el Athletic

El Sevilla dominó y venció (2-0) de manera fiable al Granada este sábado en la jornada 21 de LaLiga Santander, donde el Villarreal se acercó a la zona europea con una victoria 'in extremis' ante el Alavés (1-2) y el Espanyol sacó un empate ante el Athletic Club (1-1).



Los de Julen Lopetegui anularon a un Granada que viene dando problemas a los grandes de la competición y superando rondas de Copa por los exigentes campos de categorías inferiores. El Sevilla salvó esa habitual oposición del rival con los goles de De Jong y Nolito en el primer tiempo. Tres puntos para defender el 'Top 4'.



El Sevilla presiona al Atlético con 38 puntos y responde a los triunfos de Valencia y Villarreal, en la apretada pelea que avecina la segunda vuelta. Tanto Navas como Reguilón dieron mucho trabajo a un Granada desarbolado. Un centro por la derecha lo remató a la perfección De Jong. Casi en la siguiente el VAR salvó al cuadro local de un penalti señalado por codazo de Diego Carlos, cuando el balón aún no estaba en juego en el saque de una falta.



Antes del descanso Nolito batió con calidad al meta rival, en una jugada esta vez por la banda izquierda. En el segundo tiempo, los de Lopetegui no fueron tan alegres pero supieron guardar la renta ante un Granada que apenas creó peligro pero que mordió más. Los de Diego Martínez se quedan en mitad de tabla y el Sevilla, que se pone tercero, ganó y convenció el día en que cumple 130 años.



En sesión matinal, el Espanyol salvó un empate ante el Athletic Club para seguir invicto en liga en la era Abelardo. El gol de Raúl de Tomás, que para eso llegó en este mercado de invierno, devolvió la fe a Cornellà en un partido flojo. El cuadro vasco fue mejor aunque solo pudo demostrarlo con un gol de Villalibre al descanso. Yuri también pudo marcar en un centro envenenado que sacó Diego López.



El Espanyol recordó la versión de los últimos partidos y el 'Pitu' puso en juego a su otro fichaje estrella, Adri Embarba. En un jaleo en el área pero con los dos ex del Rayo en el ajo, 'RDT' hizo el empate que levantó al RCDE Stadium. El Athletic, que lleva seis partidos sin ganar, no tuvo reacción, y el equipo 'perico' dio por bueno dejar el farolillo rojo con 15 puntos a la espera de lo que haga el Leganés (14) el domingo ante el Atlético.



Los 'leones' se quedan con 31 puntos, incapaces de subirse al tren de Europa y empatados con un Villarreal que ganó en el minuto 89 en Mendizorrotza gracias al gol de Fernando Niño en su debut en Primera. 'Fer' llevaba un minuto en el campo cuando Trigueros le mandó el balón, lo controló en carrera y batió a Pacheco en un partido que parecía merecer el empate: igualado en peligro.



El 'submarino' se había adelantado por medio de Bacca a los 10 minutos en un inicio que costó a los vascos, terminando mejor y obligando a la primera buena parada de Asenjo. El meta amarillo también tuvo que lucirse en la reanudación, con un Alavés creciendo hasta encontrar el empate en el 80', en un balón largo de Laguardia y una pared entre Joselu y Lucas Pérez que remató el '9'. Niño vivió su debut soñado y el Alavés se queda con 23 puntos en zona baja.