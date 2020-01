El Espanyol investiga los insultos racistas a Williams en su estadio

El Espanyol condenó "tajantemente y de manera explícita cualquier muestra de racismo" y abrió una investigación sobre los insultos que recibió Iñaki Williams en el RCDE Stadium este sábado, en el duelo contra el Athletic Club de la jornada 21 de LaLiga Santander.



"El RCD Espanyol de Barcelona condena tajantemente y de manera explícita cualquier muestra de racismo en los campos de fútbol. El club ya está investigando los incidentes de carácter racista proferidos por unos pocos contra Iñaki Williams. Nuestro apoyo y solidaridad con el jugador del Athletic Club", dijo el cuadro 'perico' en un comunicado oficial en su web.



El propio Williams lo denunció después del partido. "Me voy un poco triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar, que está totalmente fuera de lugar", dijo el delantero visitante.



El Athletic le apoyó a través de las redes sociales con el mensaje "ante cualquier insulto racista, tolerancia 0" y el Espanyol se pronunció con ese comunicado. Mientras, Javier Tebas, presidente de LaLiga, también lamentó los hechos. "Hoy hemos dado un paso atrás en el trabajo comenzado hace años, los incidentes violentos de Barcelona y Valencia, los insultos racistas a Iñaki Williams hacen muchísimo daño a todo el fútbol español", indicó.



"LaLiga asume su responsabilidad, buscaremos con los clubes dónde está el error", añadió Tebas. Y es que la jornada dejó esos enfrentamientos en Valencia y también en Barcelona, previos al duelo en Cornellà, que dejó cinco detenidos y 36 identificados por enfrentamientos entre aficiones.



Tanto Athletic como Espanyol también rechazaron esas actuaciones. "El Athletic Club, entidad centenaria que aboga por el deporte y un fútbol sin violencia, quiere condenar enérgicamente los incidentes previos al partido de Cornellà. Apoyo incondicional a las aficiones que entienden el fútbol como un punto de encuentro entre diferentes, pacífico y plural", dijo el cuadro vasco.



"El RCD Espanyol de Barcelona reitera su condena a cualquier muestra de violencia y racismo. Estas actitudes no tienen ningún tipo de cabida en nuestro fútbol. También queremos transmitir toda nuestra fuerza y solidaridad a nuestro socio, herido en los incidentes previos producidos en las calles adyacentes al RCDE Stadium", apuntó el equipo catalán.