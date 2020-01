FIES Group aconseja extremar la precaución ante el riesgo de aludes estos próximos días Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 16:51 h (CET) La subida de las temperaturas tras el temporal ‘Gloria’, eleva el riesgo de aludes en las zonas montañosas del país La borrasca ‘Gloria’, que ha golpeado la península durante esta semana, remite tras cuatro días de fuerte temporal de lluvia, nieve, viento y oleaje, que ha dejado tras de sí al menos 13 muertos y 4 desaparecidos.

Sin embargo, el aumento paulatino de las temperaturas y la mejoría del tiempo, pone en alerta las montañas, ante el riesgo de aludes durante los próximos días. "Hay mucha nieve acumulada en el terreno, y el manto de nieve no es homogéneo, por tanto el propio peso de esta facilita que se deslice", señala Carles Galán, uno de los profesionales responsables de la compañía FIES Group, un centro de formación con más de 20 años de experiencia, que desarrolla su actividad en el ámbito de las emergencia, la prevención y la salud. "Las actividades en la montaña, en especial durante la estación invernal, requieren de una formación por parte de todos los practicantes, para conocer el riesgo que conlleva dicha actividad", afirma Galán.

Los aludes son uno de los fenómenos más peligrosos que se pueden experimentar al realizar actividades en la montaña. "Si estos días tenemos pensado acudir a la montaña, aconsejamos estudiar previamente las condiciones climatológicas y el boletín de peligro de aludes, con el objetivo de poder prevenir y minimizar el riesgo de ser víctima de una avalancha" afirma Antoni Albiach, uno de los profesionales sanitarios de FIES Group, que aconseja seguir muy atentamente las recomendaciones de los servicios de protección civil y emergencias.

Una de ellas es realizar una buena planificación de la ruta, previendo los horarios, el material y equipamiento necesario, la alimentación, siempre contemplando posibles contratiempos.

Una vez en la montaña, es importante conocer el estado de la nieve. En caso de nevadas recientes, el montañero tiene que saber que con 30-40 cm de nieve el peligro de aludes se localiza en las pendientes más inclinadas, y que con 50-60 cm el peligro es generalizado, y se aconseja no iniciar la ruta.

"Durante el recorrido se recomienda circular siempre por zonas seguras, evitando las zonas potencialmente peligrosas como pueden ser las pendientes más verticales de las vertientes, donde la tensión dentro del manto nivoso es mayor. En caso de detectar alguna señal de alarma, es recomendable respetar una distancia de seguridad, como mínimo de 10m en el ascenso", conluye Albiach, que advierte del peligro de esquiar fuera de pistas durante los próximos días.

Sobre FIES Group

Es una empresa con más de 20 años de trayectoria profesional como servicio docente e implementación de programas de cardioprotección. Como centro de formación reconocido y homologado, desarrolla su actividad formativa en el ámbito de las emergencias, la prevención y la seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.