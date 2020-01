La formación para pymes, clave para los buenos resultados de la economía balear Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 15:23 h (CET) Las Islas Baleares han mantenido un crecimiento económico estable gracias a los buenos resultados de sus pequeñas y medianas empresas. Level UP organiza hoy y mañana en Mallorca un curso para ofrecer herramientas efectivas en liderazgo a los empresarios de la zona Año tras año, la pyme se mantiene como el actor dominante en la estructura productiva del tejido empresarial en las Islas Baleares. El buen rendimiento de estas empresas es aún más importante teniendo en cuenta que representan más del 18% de la ocupación total del territorio, una cifra tan solo superada por Galicia y Cataluña.

Según el último informe de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industrial del gobierno balear, la tasa de crecimiento económico de las islas, sustentado en gran parte por las más de 90.000 pequeñas y medianas empresas del territorio, se mantuvo alrededor del 2% en 2019. Además, los empresarios baleares se muestran optimistas de cara al futuro, tal y como demuestra la tasa del índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), que se mantiene por encima de la media nacional.

“Como en toda economía con buenas perspectivas de futuro, las pymes resultan imprescindibles en las Islas Baleares y así lo demuestran los resultados. Tenemos que seguir formando a estos empresarios para que tengan herramientas que les permitan perdurar en su actividad y, en consecuencia, repercutir positivamente en la economía de la zona”, asegura el fundador y CEO de Level UP, Carlos Delgado.

Desde su fundación en 2012, Level UP ha contribuido a mejorar el modelo de negocio de más de 9.000 empresas gracias a su novedosa metodología, que aleja el foco de atención del producto y lo pone en el cliente. Para ello, se centra en factores intangibles de los que dependen las ventas y en el papel que juegan las emociones en el proceso de compra.

“Para no entrar en una guerra de precios, que claramente perjudica a las empresas más pequeñas, en Level UP enseñamos técnicas de diferenciación empresarial, ventas y gestión. Tenemos centenares de casos de éxito que demuestran nuestra efectividad, algunas de ellas que en tan solo un año incrementan su facturación en más de un millón de euros”, recalca Delgado.

Level UP ofrece en Mallorca las herramientas para ser un buen empresario líder

Level UP arranca hoy el curso “Diamante en bruto” en Mallorca, que continuará mañana. La formación tiene por objetivo dar a los empresarios habilidades de comunicación y liderazgo para conseguir resultados a corto plazo.

“Diamante en bruto” forma parte del sistema de desarrollo en liderazgo de Level UP, un programa dividido en tres fases en los que se dan herramientas para la mejor toma de decisiones en la transformación de los negocios de autónomos y pymes.

Level UP regresará de nuevo a Mallorca con el curso “Diamante en bruto” el 7 y 8 de febrero.

Level UP

Level UP es una Escuela de Negocios para autónomos y Pymes española que tiene por objetivo conseguir que los emprendedores puedan incrementar su facturación en un breve espacio de tiempo y a precios asequibles para cualquier persona.

Level UP se basa en un modelo diseñado por su Fundador y CEO, Carlos Delgado, que ha transformado el mundo de la formación para Pymes. Sus dinámicos eventos aseguran una emocionante experiencia personal y activan la actitud de cambio en el emprendedor, aportándole los conocimientos necesarios de una forma alternativa y rompedora, con eventos formativos tanto en palacios de congresos como en plena naturaleza. El método destaca por la practicidad de sus contenidos, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos desde la primera sesión.

Desde 2012, Level UP ha formado a más de 20.000 empresarios a sus cursos y conferencias, y está presente en Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca y Málaga a través de su innovador método de crecimiento empresarial y en 2019 facturó más de 4 millones de euros.

