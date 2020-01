"Dream Camping", el primer reality show del mundo en 360º se graba en España

"Dream Camping" es, desde el día 6 de enero, el primer reality show en 360 grados y con realidad virtual del mundo. Los protagonistas son 12 influencers con un total de 1,2 millones de seguidores en sus redes, que han convivido durante 15 días en un camping sin sus teléfonos móviles ni conexión a internet. Los participantes, excepto un brasileño, vienen de Madrid, Barcelona, Bilbao, Canarias, Cádiz, Almería y Asturias La grabación del programa se ha hecho íntegramente en España, concretamente en la ciudad de Gavá (província de Barcelona) y desde el 6 de enero se emiten 180 capítulos de 10-15 minutos durante los próximos 3 meses.

En la vertiente social, The Dream VR aprovecha la retransmisión de los realities y la influencia de los participantes en sus redes para lanzar challenge sociales que se hagan virales y puedan contribuir, en cierto modo, a equilibrar la desigualdad social en el mundo.

En esta primera edición, por ejemplo, el programa estrenará el “Espagueti Challenge”, donde se mezclarán economía colaborativa y redes sociales para conseguir, en colaboración con el trabajo de distintas ONG, que cualquier persona de cualquier edad pueda cocinar en su casa unos espaguetis y enviarlos en un recipiente acondicionado a una persona que ese día no tenga para comer. Además, el acto se compartirá en las redes para invitar a otras personas a hacer lo mismo.

El reality ha contado con la figura de un coach, Oscar Cumí, uno de los especialistas más reconocidos del Influencer Marketing en España y ha sido el responsable de las diferentes Masterclass que han recibido los influencers, con el objetivo que estén más formados y preparados profesionalmente.

The Dream VR no solo tiene la ambición de marcar el camino en el contenido de última generación 360 y VR, sino que además pretende desarrollar una nueva generación de realitys donde los concursantes sean influencers a los que se les impartan distintas clases magistrales de expertos en diferentes materias relacionadas con su profesión.

La empresa, además, tiene previsto el rodaje de 10 realities más en los próximos 12 meses. Por ejemplo, uno en un velero de 40 metros, otro ambientado en el mundo del surf o un reality con espíritu foodie, etc. Por otro lado, ya hay fecha para el rodaje de “Dream Camping 2”, que se empezará a grabar en marzo con 12 participantes más que, en este caso, serán de 12 países diferentes.

Acerca de THE DREAM VR

The Dream VR, inventor de la Televisión 360, es la plataforma multi-dispositivo (TV, móvil y gafas VR) de mayor alcance capaz de reproducir contenidos 360/VR. Con sede central en Miami y sucursal en Barcelona, la compañía es el único proveedor tecnológico del mundo capaz de reproducir contenidos 360 en 300 millones de televisores Samsung Smart TV y 50 millones de Apple TV en más de 180 países a nivel mundial. The Dream VR, con millones de descargas, está disponible en todas las plataformas principales de 360 y VR incluyendo iOs, Android, Samsung Smart TV, Apple TV, Google Daydeam, HTC, Vive, Samsung Gear, Oculus y Pico.

The Dream VR mantiene canales de colaboraciones con Formula 1®, Real Madrid FC., Good and Crazy by Dani Alves, entre muchos otros, que ofrecen contenidos exclusivos.

Enlaces de descarga (MOBILES VR PLATFORMS SMART TVs)

App Store; http://apple.co/2i94Blr

Google Play; http://bit.ly/2j8OaCp

Oculus; http://ocul.us/2nXK1US

DayDream; https://goo.gl/wmmdVN

Samsung Smart Tv; https://goo.gl/lMt9kF